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20 Nisan Survivor Barış ile Yasin kavgası izle

Survivor 2020 yarışmasında 20 Nisan Survivor Barış ile Yasin kavgası izleme linki araştırılmaya başlandı. İşte Survivor 2020 52. bölümde yaşanan skandal kavga.

20 Nisan 2020 Pazartesi 03:38
20 Nisan Survivor Barış ile Yasin kavgası izle

Survivor 2020 yeni bölümleri TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 20 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek 52. bölümde Yasin ile Barış arasındaki kavga sebebiyle yarışmacıların diskalifiye olup olmayacakları tartışmaları başladı. Nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yapan Survivor’da Ünlüler takımındaki problemler sebebiyle Gönüllüler takımına kendi talebiyle geçen Barış, Yasin ile tartışmalarıyla sık sık gündeme gelmekteydi.

Tanıtım fragmanında ödül oyunu esnasında ilk olarak Berkan ile ardından Yasin ile yaşamış olduğu tartışma büyümüştür. Bir andaysa birbirine giren ve yumruk yumruğa kavga eden yarışmacıların diskalifiye edilme durumu bulunmaktadır.

Daha önce benzeri kavgalar yaşandığından dolayı oyunlardan uzaklaştırma cezaları verilmişti. Şimdiyse kavganın şiddetli olması halinde iki yarışmacının de elenmesi konusu gündeme gelebilir.

Barış ve Yasin diskalifiye mi olacak?

Koronavirüs nedeniyle Survivor’a giriş ve çıkış olmadığından yarışmacılara yalnızca bir süre uzaklaştırma cezası verilebilir.

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Son Güncelleme: 20.04.2020 03:38
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