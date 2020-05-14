2012 filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

14 Mayıs tarihinde ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve kıyamet anını ve sonrasını konu alacak olan 2012 filmi pek çok film sever tarafından merak edilmeye başlandı. 2009 yılında çekilen ve yönetmenliğini Roland Emmerich’in olduğu yapım sürükleyiciliği ile dikkat çekiyor. Maya takviminde 2012 yılında kıyamet kopacağının açıkça söylenmesi üzerine çekilen film gerek efektleri ile gerekse oyunculukları ile büyük bir başarı sağlamıştır.

2012 filminin konusu

Dünyada yaşanan felaket sonrasında kurtulanların olaylar ile nasıl mücadele edildiğinin anlatıldığı filmin ilk ortaya çıkışı May takviminde de yazılan 2012 yılıdır. Takvimde bulunan şifreleri inceleyen ve neler yaşanacağını tahmin etmeye çalışan bilim insanları 2012’de kıyametin kopacağını söyleseler de dünya hükümetleri bunu bir oyun olarak görüyor ve önlem almıyor. 2012 yılına girildiğinde ise dünyayı tamamen kasıp kavuran ve tüm insanlığı yok edecek güçteki patlamalar ve doğa olayları meydana geliyor. Bir grup sağ kurtulan insan ile bu olaylar ile mücadeleye başlıyor.

2012 filmi künyesi

Yapım Yılı: 2009

Yönetmen: Roland Emmerich

Türü: Bilimkurgu

Oyuncular: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32