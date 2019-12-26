2019 yılında hangi diziler final yaptı? 2019 yılında final yapan diziler

Diziler yayın hayatlarına başlamaları sonrasında eğer ki reyting sıralamalarında istedikleri noktaya gelemezlerse final yapmaktadırlar. Diğer yandan bazı dizilerin senaryo gereği final yapması gibi bir durum da olabilmektedir. Her sene olduğu gibi 2019 senesinde de pek çok dizi yayınlanmaya başlarken bazıları da final yaparak ekranlara veda etti. Bu yazımızda 2019 senesinde final yapan dizilere yer verdik. İşte 2019’da final yapan diziler

Erkenci Kuş

Erkenci Kuş dizisi uzun bir süre Can Yaman ve Deemt Özdemir’in performansları ile başarılı bir şekilde yayın hayatını sürdürmesi ardından 51. Bölümüyle 2019’da ekranlara veda etti.

Tek Yürek

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bir dönem izleyicilerin vazgeçilmez dizilerinden biri olan Tek Yürek 24. Bölümü ile final yapmıştı.

Leke

Leke dizisi de büyük umutlarla başlayan ancak sonrasında umduğunu bulamayan dizilerden biri oldu ve 9. Bölümünde final yaptı.

Çarpışma

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun başarılı oyunculukları ile normalde olması gerekenden daha uzun bir süre yayınlanan Çarpışma dizisi de 24. Bölümü ile final yaptı.

Kızım

Buğra Gülsoy ve Beren Gökyıldız’ın yanı sıra Leyla Lydia Tuğutlu’nun çok başarılı performans sergiledikleri Kızım dizisi Fox TV’nin en sevilen dizilerinden biriydi ancak 34. Bölümünde final yaptı.

Halka

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisi de 19 bölümünde final yaparak ekranlara veda etti.

Söz

Ekranların sevilen asker dizilerinden biri olan Söz dizisi uzun soluklu yayınlanan dizilerden biriydi. Dizi 84. Bölümü ile final yaptı ve sona erdi.

Hayat Gibi

Fox TV’de yayınlanan ve This İs Us dizisinden uyarlanan Hayat Gibi dizisi 18. Bölümü ile ekranlara veda etti.

Nöbet

Büyük umutlarla başlayan ancak umduğunu başaramayan Nöbet dizisi de 8. Bölümü ile final yaptı ve sessiz sedasız ekranlara elveda dedi.

Diriliş Ertuğrul

TRT 1 ekranlarında oldukça uzun bir süre yayınlanan fenomen dizi 150 bölüm yayınlandı ve final yaptı.

Kuzgun

Barış Arduç ve Burcu Biricik gibi iki önemli ismin yer aldığı Kuzgun dizisi de yayınlanan 21. Bölümü ile final yaptı.

Vurgun

Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya’nın sırtlaması beklenilen dizi istediği başarıyı elde edemedi ve 6. Bölümünde final yaptı.

Kurşun

Engin Altan Düzyatan’ın Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra yer alma kararı aldığı ilk dizi olan Kurşun için beklentiler çok yüksekti ancak dizi yayınlanan 7. Bölümü ile ekranlara veda etti.

Kardeş Çocukları

İlginç senaryosu ile izleyicileri sürüklemesi beklenen dizi bir süre izlenmesi ardından reytinglerini yitirdi ve 21. Bölümü ile final yaptı.

Sevgili Geçmiş

Deneyimli oyuncu kadrosu ile büyük hayallerle başlayan Sevgili Geçmiş dizisi 8. Bölümü ile final yaptı.

Yüzleşme

Çok erken bir final kararı ile şok olan Yüzleşme dizisi 4. Bölümü sonrasında yayından kaldırıldı.

İkizler Memo-Can

İkizler Memo-Can dizisi 25 bölüm yayınlanması ardından final yaptı.

Dengi Dengine

TRT 1 kanalında yayınlanan mini dizi Dengi Dengine 5 bölüm olarak yayınlandı.

İstanbullu Gelin

Televizyon ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan ve reytinglerde yayınlandığı her hafta yüksek bir sıralamada yer alan İstanbullu Gelin dizisi 87. Bölümü sonrasında final yaptı.

Mehmetçik Kutlu Zafer

Tarihi bir dizi olan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi 33 bölüm yayınlandı ve final yaptı.

Bizim Hikaye

Fox TV ekranlarından yayınlanan ve Hazal Kaya’nın başarılı performansı ile dikkatleri üzerinde toplayan Bizim Hikaye dizisi 70 bölüm yayınlanması ardından ekranlara veda etti.

Her Yerde Sen

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın başarılı oyunculukları ile ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisi 23. Bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti.

Aşk Ağlatır

Büyük bir beklenti ile başlayan ancak erken final yapan bir diğer dizi de 16. Bölümünde yayından kalkan Aşk Ağlatır dizisi oldu.

Elimi Bırakma

TRT 1 kanalının başarılı dizilerinden biri olan Elimi Bırakma 59. Bölümü ile final yaptı.

Benim Tatlı Yalanım

Yayınlanmaya başladığı ilk dönem içerisinde oldukça iyi reyting skorları elde eden dizi sonrasında bu başarısını devam ettiremedi ve 28. Bölümünde final yaptı.