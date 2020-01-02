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2020 MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak?

MasterChef Türkiye’nin 2. sezonunun final yapmasının ardından 2020 yılında MasterChef’in yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:15
2020 MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak?

TV 8’in en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye 2. sezonunu tamamladı. Bu sezon 19 Ağustos Pazar günü başlayan MasterChef Türkiye 2. sezonuyla reytinglere damga vurdu. TV 8’in reyting almakta zorlandığı dönemde başlayan MasterChef reyting bakımından kanalını büyük oranda rahatlattı.

MasterChef Türkiye’ye ikinci sezonunda jüri değişikliğiyle başlandı. Hazer Amani’nin yarışmadan ayrılmasının ardından ünlü şef Danilo Zanna yarışmaya jüri olarak dahil oldu. MasterChef Türkiye’nin yeni sezonu için şimdiden hazırlıklara başlandı.

MasterChef Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

MasterChef Türkiye’nin ilk sezonu 23 Aralık 2018’de bitmişti yarışmanın ikinci sezonu ise 19 Ağustos 2019’da başlamıştı. Yarışmanın yeni sezonu 8 aylık bir aranın ardından başlamıştı. Ancak gelecek sezon bu kadar beklenmeyecek. MasterChef Türkiye’nin yeni sezonu Survivor 2020 bittiğinde TV 8 ekranlarında olacak. Yarışmanın üçüncü sezonunun 2020 Temmuz ayında başlaması planlanıyor.

Yarışmacılar MasterChef Türkiye’ye girebilmek için ilk olarak üç aşamalı bir seçme aşamasından geçiyor. İlk olarak yarışmanın yetkilileri tarafından değerlendirilen yarışmacılar daha sonra jüri üyelerinin karşısına çıkıyor. Bundan dolayı yarışmanın hazırlık aşaması bir hayli uzun sürüyor. Renkli kişileri yarışmaya katmak için pek çok değerlendirme yapılıyor.

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:15
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