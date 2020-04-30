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2020 Mayıs ayında Netflix'de neler izleyeceğiz? Mayıs 2020 Netflix dizi ve filmleri

Netflix Türkiye’nin Mayıs ayında yayınlayacağı dizi ve filmler belli oldu. 2020 Mayıs ayında Netflix'de neler izleyeceğiz, Netflix Mayıs ayında pek çok yeni dizi ve filmleri izleyicileriyle buluşturacak.

30 Nisan 2020 Perşembe 17:46
2020 Mayıs ayında Netflix'de neler izleyeceğiz? Mayıs 2020 Netflix dizi ve filmleri

Netflix’in Mayıs ayında abonelerinin beğenisine sunacağı dizi ve filmler belli oldu. Netflix Türkiye’deki izleyicileri için pek çok dizi ve filmi Mayıs ayında yayınlayacak. Devamlı yeni içerikleri yükleyen ve bundan dolayı abone sayısı milyonlara ulaşan Netflix, Mayıs ayında da yeni içerikleri yayınlayacak.

Netflix Türkiye’de Mayıs ayı içerisinde The Eddy, Hollywood, Space Force gibi dizilerin yanı sıra All Day and a Night ve Into The Night gibi yapımlarına izleyicileriyle buluşturacak.

Netflix Mayıs Ayı İçerikleri

Into the Night (1 Mayıs)

Türk oyunculardan Mehmet Kurtuluşu’un da rol aldığı Into The Night dizsi 1 Mayıs’ta Netflix’te olacak. Dizide dünyada bir güneş felaketinin başlamasının ardından insanların geceye kaçışı anlatılıyor.

White Lines (15 Mayıs)

Dram ve suç türündeki White Lines, 15 Mayıs’ta Netflix’te olacak. Dizide bir DJ’in İbiza’da kaybolmasının ardından 20 sene sonra cesedin ortaya çıkmasıyla başlayan olaylar anlatılıyor.

The Eddy (8 Mayıs)

The Eddy dizisi Paris’in renkli ve heyecanlı sokaklarında geçiyor. The Eddy 8 Mayıs’ta Netflix’ye yayınlanacak.

Hollywood (1 Mayıs)

Hollywood’un en şaşalı dönemlerinin anlatıldığı dizi 1 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak.

Space Force (29 Mayıs)

Space Force dizisi 29 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak.

All Day and a Night (1 Mayıs)

Yahya Abdul-Mateen II ve Jeffrey Wright’ın başrollerinde yer aldığı All Day and a Night adlı film 1 Mayıs’ta Netflix’te olacak.

Snowipiercer

Yönetmenliğini ünlü Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun yaptığı Snowpiercer filminin dizi uyarlaması Netflix’te olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Sean Bean gibi ünlü isimler yer alacak.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 17:46
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