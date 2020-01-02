2020 Ocak Netflix dizi ve filmleri

Dünyanın en büyük dizi film platformu Netflix yeni yılda hangi projeleri içereceği merak ediliyor. Netflix dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça popüler bir dizi film sitesi haline geldi. Netflix 2020 yılının ilk ayında Türkiye’de 40 yeni dizi film projesiyle izleyici karşısına çıkacak.
Netflix yeni yılda yayınlayacağı projeler arasında bir Osmanlı belgeselinin de olacağını açıkladı.
Dünyanın en çok tercih edilen sitelerinden biri haline gelen Netflix platformu, her gün bünyesine yeni içerikler katıyor.
İşte Netflix’in 2020 yılının Ocak ayındaki projeleri;
Diziler
The Circle: İlk sezon (1 Ocak)
Anne with an A: Final sezonu (03 Ocak)
Titans: 2. sezon (10 Ocak)
AJ and the Queen: İlk sezon (10 Ocak)
Grace and Frankie: 6. sezon (17 Ocak)
Sex Education: 2. sezon (17 Ocak)
Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. sezon, 23 Ocak
Chilling Adventures of Sabrina: 3. sezon (24 Ocak)
The Stranger: İlk sezon (30 Ocak)
BoJack Horseman: 6. Sezon (31 Ocak)
Ragnarok: İlk sezon (31 Ocak)
Dracula (Çok yakında)
Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. Kısım
Kipo ve Mucize Yaratıklar Çağı: 1. Sezon, 14 Ocak
Go! Go! Cory Carson: 1. Sezon, 4 Ocak
Filmler
Ghost Stories: 1 Ocak
Scissor Seven: 10 Ocak
Uncut Gems: 31 Ocak
Belgeseller
Amigolar: 08 Ocak
Rise of Empires-Ottoman: (24 Ocak)
Dünya’da Gece: 29 Ocak
Netflix’e eklenecek diğer filmler
Zodiac
Lego Film
Yeşil Yaban Arısı
Kötü Kızlar 2
Operasyon: Argo
Hayallerin Peşinde
Lucy
İntikam
Donnie Brasco
Esaretin Bedeli
Jurassic Park
Mamma Mia!
Geçmişi Olmayan Adam
The Lost World: Jurassic Park
Jurassic Park III
The Boune Legacy
A Supremacia Boune
The Boune Ultimatum