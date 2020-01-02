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2020 Ocak Netflix dizi ve filmleri

Dünyanın en popüler dizi film platformu olan Netflix içeriklerini arttırmaya devam ediyor. Netflix Türkiye yeni yılın ilk ayında yayınlayacağı projeleri duyurdu. İşte 2020 Ocak Netflix dizi ve filmleri.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:53
2020 Ocak Netflix dizi ve filmleri

Dünyanın en büyük dizi film platformu Netflix yeni yılda hangi projeleri içereceği merak ediliyor. Netflix dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça popüler bir dizi film sitesi haline geldi. Netflix 2020 yılının ilk ayında Türkiye’de 40 yeni dizi film projesiyle izleyici karşısına çıkacak.

2020 Ocak

Netflix yeni yılda yayınlayacağı projeler arasında bir Osmanlı belgeselinin de olacağını açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen sitelerinden biri haline gelen Netflix platformu, her gün bünyesine yeni içerikler katıyor.

İşte Netflix’in 2020 yılının Ocak ayındaki projeleri;

Diziler

The Circle: İlk sezon (1 Ocak)

Anne with an A: Final sezonu (03 Ocak)

Titans: 2. sezon (10 Ocak)

AJ and the Queen: İlk sezon (10 Ocak)

Grace and Frankie: 6. sezon (17 Ocak)

Sex Education: 2. sezon (17 Ocak)

Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. sezon, 23 Ocak

Chilling Adventures of Sabrina: 3. sezon (24 Ocak)

The Stranger: İlk sezon (30 Ocak)

BoJack Horseman: 6. Sezon (31 Ocak)

Ragnarok: İlk sezon (31 Ocak)

Dracula (Çok yakında)

Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. Kısım

Kipo ve Mucize Yaratıklar Çağı: 1. Sezon, 14 Ocak

Go! Go! Cory Carson: 1. Sezon, 4 Ocak

Filmler

Ghost Stories: 1 Ocak

Scissor Seven: 10 Ocak

A Fall from Grace: 17 Ocak

Uncut Gems: 31 Ocak

Belgeseller

Amigolar: 08 Ocak

Rise of Empires-Ottoman: (24 Ocak)

Dünya’da Gece: 29 Ocak

Netflix’e eklenecek diğer filmler

Zodiac

Lego Film

Yeşil Yaban Arısı

Kötü Kızlar 2

Operasyon: Argo

Hayallerin Peşinde

Lucy

İntikam

Donnie Brasco

Esaretin Bedeli

Jurassic Park

Mamma Mia!

Geçmişi Olmayan Adam

The Lost World: Jurassic Park

Jurassic Park III

The Boune Legacy

A Supremacia Boune

The Boune Ultimatum

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:53
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