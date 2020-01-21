2020 SİYAD Ödülleri'nde adaylar belli oldu

52. SİYAD Ödülleri’nde Adaylar Belli Oldu

Mart ayında gerçekleşecek olan 52.Siyad ödüllerine aday olarak gösterilen filmler açıklandı. Emin Alper’in son filmi olan ‘’Kız Kardeşler’’ filmi 11 adaylıkla en çok adaylığa ismini yazdıran film olmayı başardı. Kız Kardeşleri filminin ardından ‘’Görülmüştür’’ ve ‘’Küçük Şeyler’’ filmleri 9 adaylık aldı. ‘’Bağlılık: Aslı’’ filmi 3 dalda aday olurken, ‘’Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’’, ‘’İçerdekiler’’, ‘’Kapı’’, ‘’Kraliçe Lear’’ ve ‘’Nebula’’ filmleri 2 dalda aday olmayı başardı.

SİYAD Ödülleri Dallar ve Adaylar

En İyi Film Dalı Adayları

-Görülmüştür

-Kız Kardeşler

-Kraliçe Lear

-Küçük Şeyler

-Sibel

En İyi Yönetmen Adayları

-Emin Alper, Kız Kardeşler

-Pelin Esmer, Kraliçe Lear

-Serhat Karaaslan, Görülmüştür

-Kıvanç Sezer, Küçük Şeyler

-Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti, Sibel

En İyi Kadın Oyuncu Adayları

-Cemre Ebüzziya, Kız Kardeşler

-Kübra Kip, Bağlılık: Aslı

-Başak Özcan, Küçük Şeyler

-Damla Sönmez, Sibel

-Ece Yüksel, Kız Kardeşler

En İyi Erkek Oyuncu Adayları

-Kayhan Açıkgöz, Kız Kardeşler

-Berkay Ateş, Görülmüştür

-Caner Cindoruk, İçerdekiler

-Hayat Van Eck, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

-Alican Yücesoy, Küçük Şeyler

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları

-Saadet Işıl Aksoy, Görülmüştür

-Füsun Demirel, Görülmüştür

-Elit İşcan, Sibel

-Nihal Koldaş, Küçük Şeyler

-Ece Yüksel, Bağlılık: Aslı

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları

-Timur Acar, Kapı

-Müfit Kayacan, Görülmüştür

Erdem Şenocak, Görülmüştür

-Settar Tanrıöğen, İçerdekiler

-Kubilay Tunçer, Kız Kardeşler

En İyi Senaryo Adayları

-Emin Alper, Kız Kardeşler

-Tarık Aktaş, Nebula

-Serhat Karaaslan, Görülmüştür

-Kıvanç Sezer, Küçük Şeyler

-Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti & Ramata Sy, Sibel

En İyi Görüntü Yönetimi Adayları

-Necmettin Akdeniz, Nebula

-Eric Devin, Sibel

-Emre Erkmen, Kız Kardeşler

-Hatip Karabudak, Küçük Şeyler

-Andreas Sinanos, Bağlılık: Aslı

En İyi Müzik Adayları

-Cem Öget, Bir Aşk İki Hayat

-Mahsun Kırmızıgül, Tevfik Akbaşlı & Yıldıray Gürgen, Mucize 2: Aşk

-Giorgos Papaioannou & Nikos Papaioannou, Kız Kardeşler

-Güldiyar Tanrıdağlı, Kapı

-Venus Music Peace Band (Cem Celal Bilge, Mert Coşar, Uğur Deynekli & Mustafa Aydın), Anadolu Tunesi

En İyi Kurgu Ödülleri

-Ali Aga, Görülmüştür

-Çiçek Kahraman, Kız Kardeşler

-Véronique Lange, Sibel

-Selda Taşkın, Küçük Şeyler

-Aylin Zoi Tinel & Erhan Acar Jr. , Bir Aşk İki Hayat

En İyi Sanat Yönetimi Adayları

-Osman Çankırılı, Kız Kardeşler

-Soydan Kuş, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

-Osman Özcan, Sibel

-Hakan Yarkın, 7. Koğuştaki Mucize

-Alceste Wegner & Reyhan Acar, Küçük Şeyler