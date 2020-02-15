2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları belli oldu!

Merakla beklenen Survivor 2020 16 Şubat’ta başlayacak. Her yıl farklı isimlerin yarıştığı Survivor’da bu sezonda da ilgi çeken isimler yer alıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından ünlüler ve gönüllüler takımında kimlerin yer alacağını paylaştı. İşte Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler kadrosu..

Ünlüler takımı

Gönüllüler takımı

Mert Öcal, Derya Can Göçen, Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Barış Murat Yağcı, Parviz Abdullayev, Tuğba Melis Türk, Şaziye İvegin Üner, Aycan Yanaç, Sercan Yıldırım, Elif Yıldırım Gören

Cemal Can Canseven, Yasin Obuz, Tayfun Erdoğan, Fatma Günaydın, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Nisa Bölükbaşı, Burak Yurdugör.