2020 Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları belli oldu!

Merakla beklenen Survivor 2020 16 Şubat’ta başlayacak. Her yıl farklı isimlerin yarıştığı Survivor’da bu sezonda da ilgi çeken isimler yer alıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından ünlüler ve gönüllüler takımında kimlerin yer alacağını paylaştı. İşte Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler kadrosu..
Ünlüler takımı
Gönüllüler takımı
Cemal Can Canseven, Yasin Obuz, Tayfun Erdoğan, Fatma Günaydın, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Nisa Bölükbaşı, Burak Yurdugör.
Son Güncelleme: 15.02.2020 13:59