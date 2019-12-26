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2020 Survivor Yarışmacıları kimler? Yarışmaya gitmesi kesinleşen isimler

Survivor 2020 yarışmacıların kimler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamalarda yarışmaya gitmesi kesinleşen isimleri açıklamıştı.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:40
2020 Survivor Yarışmacıları kimler? Yarışmaya gitmesi kesinleşen isimler

TV 8’in en sevine yarışma programı Survivor 2020’de yarışacak bazı isimler belli oldu. Survivor 2020 ünlüler ve Gönüllüler formatında düzenlenecek. Yarışmanın 2020 yılı serisinde yarışacak bazı isimler Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.

Ersin Korkut, Dilşah Kurt, Uğur Pektaş Survivor 2020’de yarışması kesin olan kişiler oldu.

Dilşah Kurt

Dilşah Kurt Fenerbahçe Spor Kulübü’yle sözleşmesi olan milli bir boksörümüzdür. Dilşah Kurt Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olmuştur. Dilşah Kurt yeni sezonda TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2020’de yarışmacı olarak yer alacak.

Survivor’a çok iddialı olarak geldiğini söyleyen Kurt, yarışmada 2010 yılından beri kadın şampiyonun olmadığını söyledi.

Uğur Pektaş

Uğur Pektaş Survivor’a 2005 yılında katılmıştı ve yarışmayı şampiyon olarak tamamlamıştı. Survivor’un ardından Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde rol aldı. Daha sonra rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle birlikte asıl ününe kavuştu.

Daha sonra 2010 yılında Arka Sokaklar’daki rol arkadaşı Gamze Özçelik ile dünya evine girdi. Uğur Pektaş yeni sezonda başlayacak olan Survior’da ünlüler takımında yarışacak.

Ersin Korkut

Ersin Korkut 1977 Hakkari doğumludur. Yılmaz Erdoğan’ın akrabası olan Ersin Korkut uzun yıllar BKM kadrosunda Çok Güzel Hareketler Bunlar’da rol aldı.

İlk olarak Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı oyunla sahneye çıktı. Daha sonra ise Cem Yılmaz ile birlikte rol adlığı Doritos reklamıyla adından söz ettirdi. 2005 yılında Yılmaz Erdoğan ile Organize İşler’de rol aldı. 2009 yılında da Kutsal Damacana’da rol aldı.

Daha sonra uzun yıllar Çok Güzel Hareketler Bunlar’la Kanal D ekranlarında yer aldı. Ersin Korkut Survivor 2020’de ünlüler takımında yer alacak.

Survivor 2020 Adayları Kimler?

Ferda Basmacı

Ferda Basmacı makyaj ve güzellik uzmanıdır. Ayrıca spora da ilgi duymaktadır. Ferda Basmacı Survivor 2020’de yarışacak adaylar arasında yer alıyor.

Enes Batur

Enes Batur 1998 yılında Antalya’da dünyaya gelmiştir. YouTube kanalıyla milyonlarca aboneye ulaşmıştır. İlk olarak oyun videoları çeken Batur, daha sonra farklı içerikler üreterek milyonlarca aboneyi kazandı.

2018 yılında Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi adlı filmi çıkardı. Batur’un ikinci filmi ise Enes Batur Gerçek Kahraman adlı film oldu.

Enes Batur geçtiğimiz günlerde çıkardığı Dolunay adlı şarkıyla yeniden gündeme geldi.

21 yaşında Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi YouTuber ödülünü kazandı. Enes Batur’un Survivor 2020’de yarışabileceği söyleniyor. Batur Acun Ilıcalı’nın teklifine henüz kesin bir yanıt vermedi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:40
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