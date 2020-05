2020 Survivor yarışmasının ünlüler takımında Mert Öcal'a büyük şok!

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu ve TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarşması Survivor'da dün akşam şok bir ayrılık oldu. Survivor 2020 yarışmasının ünlüler takımında yer alan ve yarışmaya başaldığı günden beri şampiyonluğa oynayan Mert Öcal, SMS oylamaları sonucunda adaya veda etmek zorunda kaldı.

Mert Öcal'ın adadan ayrılışı hem ünlüler takımında hemde gönüllüler takımında büyük şok yaşatırken izleyicilerde büyük şaşkınlık yaşadılar. Özellikle de son dönemde programdaki tartışmaları ile sürekli gündemde olan Mert Öcal, ünlüler takımının ilk dokunulmazlığı kaybetmesiyle birlikte Aycan ile eşit oy alarak eleme aday gösterildi, son gelen SMS'lerle birlikte ise adadan ayrılan yarışmacı oldu.

2004 yılında düzenlenen Best Model of Turkey birincisi Mert Öcal, adadan ayrılamsından sonra Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? gibi sorularla araştırılmaya başlandı. Dizi oyunculuğu da yapan mert Öcal'ın biyografisini sizler için düzenledik. İşte Mert Öcal hakkında bilmeniz gereken detaylar..

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi ve 2004 Best Model of The World yarışmasında da birincilik derecesini kazandı.

Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından yurt dışı ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev alan Öcal, uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuğa çevirdi. Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak oyunculuk serüvenine başlamış oldu.

Yakışıklı oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Birçok dizi ve filmde oynayan isim son olarak Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yarışmacı olarak yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:17