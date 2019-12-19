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2020 yılbaşı haftası diziler yayınlanacak mı? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Yeni yıl için birçoğumuzun planı hazır. Kimi ailesiyle kimi ise arkadaşlarıyla girecek yeni yıla. Yeni yıla evde girmeyi tercih edenlerin ise en çok merak ettiği sorular 2020 yılbaşı haftası diziler yayınlanacak mı ve Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak soruları oldu.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:27
2020 yılbaşı haftası diziler yayınlanacak mı? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

2019’u arkamızdan bırakıp 2020 yılına girmemize günler kaldı. Birçoğumuzu yılbaşı heyecanı sardı. Herkes haftalar öncesinden 31 Aralık akşamı için planlar yapmaya başladı. Yılbaşında evde olmayı tercih edenler ise yılbaşı akşamı dizlerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Bu yılda her yıl olduğu gibi yılbaşı haftası tüm diziler tatile girecek. 31 Aralık Salı günü tatile girecek olan dizilerin yeni bölümleri 5 Ocak 2020’den itibaren yayınlanmaya başlayacak. 

Dizilerin tatil olma nedeni ise yılbaşı haftasının resmi tatil olarak kabul edilmesidir. Dizi sektörü içinde geçerli olan bu tatilde dizi ekipleri ve oyuncular bir haftalık tatil yaparlar. Bir haftalık tatil herkes için son bulduğunda ise yayına kaldıkları yerden devam ederler. 

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:27
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