2020 Yılbaşı kanalların TV programları ve yayın akışı

Televizyon kananları yılbaşını ailesiyle birlikte ekranların karşısında geçirmek isteyen milyonlarca kişi için birbirinden renkli yapımlara yayın akışında yer veriyor. Birçok televizyon kanalı reytinglerde önemli başarılara imza atabilmek ve renkli bir yılbaşı yaşatmak için ekranlarda alışılmışın dışına çıkıyor.

Star TV yılbaşı yayın akışı

Star TV, yılbaşına eğlenerek girmek isteyenler için özel bir yayın akışı oluşturmuştur. Yılbaşı Özel Programı Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş şarkıları ile başlayacak gün, Organize İşler 2 filmiyle devam edecek.

Show TV yılbaşı yayın akışı

Kanal D yılbaşı yayın akışı

Show TV, Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yeni yıla giriş yapacak.

Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel programı Kanal D ekranlarında olacak. 2020 yılını gülerek karşılamak isteyenler için ideal bir seçenek olabilecek ÇGH’den sonra Neşeli Hayat televizyonlarda olacak. İlerleyen saatlerdeyse Taksi 2 filmi izleyicilerle buluşacak.

ATV yılbaşı yayın akışı

Yılbaşı gecesi Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı ekranlarda olacak. Fenomen yarışmacıların yarışmada ter dökeceği Kim Milyoner Olmak İster’de bilgi dolu ve eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz.