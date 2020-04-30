30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı

30 Nisan 2020 Perşembe televizyon kanallarının güncel yayın akışları hakkında araştırma yapan binlerce kişi ekran başında izleyebilecekleri birçok yapımla karşılaşacak. Her biri reytinglerde üst kademelerde yer almayı başaran pek çok dizi ve yarışma programı coronavirüs nedeniyle ertelendi veya özel bölümleriyle ekranlara taşınmaya başladı.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte birbirinden renkli Kur’an-ı Kerim ziyafet programları ekranlara gelirken; Survivor 2020, Cehennem Melekleri, Kimlik Hırsızı, Berlin Kaplanı, Biz Size Döneriz, Firardayız, Mesnevi’den Hikayeler, Survivor 2020 ve Salako ekranlara taşınıyor.
ATV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
22:30 Unutursam Fısılda
KANAL D 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Cehennem Melekleri
22:30 Kimlik Hırsızı
STAR TV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Berlin Kaplanı
FOX TV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Biz Size Döneriz
23:45 Firardayız
TRT 1 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:05 Bir Yusuf Masalı
08:35 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:40 Ev Yapımı
23:15 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
TV8 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
10:00 Yerli Sinema
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Salako
21:45 Güldür Güldür Show
23:45 Salako
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