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30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı

30 Nisan Cuma TV yayın akışı içerisindeki yapımları merak eden binlerce kişi bugün TV'de neler var sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, TRT 1 ve FOX TV yayın akışı içerisindeki yapımlar.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:40
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı

30 Nisan 2020 Perşembe televizyon kanallarının güncel yayın akışları hakkında araştırma yapan binlerce kişi ekran başında izleyebilecekleri birçok yapımla karşılaşacak. Her biri reytinglerde üst kademelerde yer almayı başaran pek çok dizi ve yarışma programı coronavirüs nedeniyle ertelendi veya özel bölümleriyle ekranlara taşınmaya başladı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte birbirinden renkli Kur’an-ı Kerim ziyafet programları ekranlara gelirken; Survivor 2020, Cehennem Melekleri, Kimlik Hırsızı, Berlin Kaplanı, Biz Size Döneriz, Firardayız, Mesnevi’den Hikayeler, Survivor 2020 ve Salako ekranlara taşınıyor.

ATV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

22:30 Unutursam Fısılda

KANAL D 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Cehennem Melekleri

22:30 Kimlik Hırsızı

STAR TV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45  Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Berlin Kaplanı

FOX TV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Biz Size Döneriz

23:45 Firardayız

TRT 1 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:20 Sağlıklı Mutfak

06:05 Bir Yusuf Masalı

08:35 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:40 Ev Yapımı

23:15 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk

TV8 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

10:00 Yerli Sinema

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

Show TV 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Salako

21:45 Güldür Güldür Show

23:45 Salako

 

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Son Güncelleme: 30.04.2020 18:40
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