31 Aralık 2019 Salı diziler yayınlanacak mı? Yılbaşı günü dizilerin yeni bölümleri var mı?

2019 yılının son günlerini yaşarken yeni yıla girmek için sayılı günler kaldı. Reytingleri yüksek bazı diziler Salı akşamları izleyicisi ile buluşuyor. 31 Aralık 2019’un Salı gününe denk gelmesiyle birlikte izleyiciler Salı akşamları yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin olup olmadığını merak ediyor.

Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Çocuk gibi sevilen diziler Salı akşamları izleyicileri ile buluşuyor. İzleyiciler, 31 Aralık yani yılbaşı akşamı dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

Yılbaşı akşamı her kanal özel bir yayın akışı ile seyircisinin karşısına çıkar. Tüm kanallar, yılbaşı özel programı ile izleyicilerine eğlenceli anlar yaratır. Genellikle yılbaşı akşamları dizilerin yeni bölümlerine yer verilmez. FOX’da Kadın, Star’da Çocuk, ATV’de Eşkıya, TRT1’de Elimi Bırakma ve Kanal D’de Hekimoğlu dizileri yılbaşı özel programından dolayı ekranlara gelmeyecek. Dizilerin yeni bölümleri 7 Ocak 2020’de izleyicisi ile buluşacak.