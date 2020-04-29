360 Tv Aladdin Hint dizisi oyuncuları ve konusu

360 TV ekranlarında yayınlanan ve 2018 yılında çekimleri başlayan Aladdin dizisi bölümleri TV’de ilk kez ekranlara gelecek. 3 sezon boyunca SAB TV’de yayınlanan ‘’Aladdin – Naam Toh Suna Hoga’’ dizisi klasik bir konuyla ekranlara taşınıyor.
Aladdin dizisi konusu ne?
Aladdin dizisinde ana karakter Aladdin, Prenses Yasmin’e aşık olur. Aladdin genç bir insandır ve içinde cini olan lambayı bulduktan sonra hayatı bambaşka bir hal alır.
Aladdin dizisi oyuncu kadrosu
Alaaddin
Aladdin dizisinde ana karakter Aladdin karakterine Siddhart Nigam hayat vermektedir. 13 Eylül 2000 tarihinde Hindistan’da dünyaya gelen Nigam, ilk olarak Maha Kumbh: Ek Rahasaya dizisinde Genç Rudra rolüyle öne çıkmıştır.
Yasmine
Aladdin dizisinde Prenses Yasmin karakterine hayat veren isim Avneet Kaur’dur. 13 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelen Kaur, ilk olarak Meri Maa dizisiyle ilk tecrübesini yaşamıştır.
Aladdin dizisindeki diğer oyuncular
Raashul Tandon – Jinn
Aamir Dalvi – Zafer
Prakhar Saxena Subedar Akbar
Smita Bansal – Rukhsar
Vikas Grover – Gulbadan
Farhina Parvez – Piddi
Gyan Prakash – Sultan Shahnawaz
Nausheen Ali Sardar – Mallika
Eijaz Khan – Zafar
Yashu Dhiman – Sultana Mehrunisa
Badrul Islam
Gulfam Khan – Nazneen
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