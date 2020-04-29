360 Tv Aladdin Hint dizisi oyuncuları ve konusu

360 TV ekranlarında yayınlanan ve 2018 yılında çekimleri başlayan Aladdin dizisi bölümleri TV’de ilk kez ekranlara gelecek. 3 sezon boyunca SAB TV’de yayınlanan ‘’Aladdin – Naam Toh Suna Hoga’’ dizisi klasik bir konuyla ekranlara taşınıyor.

Aladdin dizisi konusu ne?

Aladdin dizisinde ana karakter Aladdin, Prenses Yasmin’e aşık olur. Aladdin genç bir insandır ve içinde cini olan lambayı bulduktan sonra hayatı bambaşka bir hal alır.

Aladdin dizisi oyuncu kadrosu

Alaaddin

Aladdin dizisinde ana karakter Aladdin karakterine Siddhart Nigam hayat vermektedir. 13 Eylül 2000 tarihinde Hindistan’da dünyaya gelen Nigam, ilk olarak Maha Kumbh: Ek Rahasaya dizisinde Genç Rudra rolüyle öne çıkmıştır.

Yasmine

Aladdin dizisinde Prenses Yasmin karakterine hayat veren isim Avneet Kaur’dur. 13 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelen Kaur, ilk olarak Meri Maa dizisiyle ilk tecrübesini yaşamıştır.

Aladdin dizisindeki diğer oyuncular

Raashul Tandon – Jinn

Aamir Dalvi – Zafer

Prakhar Saxena Subedar Akbar

Smita Bansal – Rukhsar

Shrashti Maheshwari – Gulfam

Vikas Grover – Gulbadan

Farhina Parvez – Piddi

Gyan Prakash – Sultan Shahnawaz

Nausheen Ali Sardar – Mallika

Eijaz Khan – Zafar

Yashu Dhiman – Sultana Mehrunisa

Badrul Islam

Gulfam Khan – Nazneen

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