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3'te 3 Tarih başvuru formu ve katılım şartları

TRT 1’de yayınlanan 3’te 3 Tarih programı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 3’te 3 Tarih programının katılım şartları araştırılmaktadır. 3'te 3 Tarih başvuru formu ve katılım şartlarını sizin için derledik.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:46
3'te 3 Tarih başvuru formu ve katılım şartları

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden 3’te 3 Tarih programı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Pelin Esmer’in sunumu ve Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün danışmanlığında devam edilen programın katılım şartları merak edilmektedir. Tarih soruları ile ilgili olan yarışma her Perşembe günü ekranlara gelmektedir.

3'te 3 Tarih Yarışması  3 er tarih sorusuyla başlıyor. Sorulan 3 soruya da doğru cevap veren yarışmacı bir üst tura katılmaya hak kazanıyor. Bir üst turda da diğer rakipleriyle yarışan yarışmacı 3 zor soruya da doğru cevap vermesi halinde yarı final turuna kalıyor. Yarı finalde 3 soru da doğru cevaplanırsa final sorusu olan 10. soru soruluyor ve doğru cevapladığında büyük ödülün sahibi oluyor. 3'te 3 Tarih yarışmasında büyük ödül ise 1 milyon Türk lirasıdır. Yarışmada ünlü tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, sorulan her sorunun tarihsel sürecini anlatıyor.

3’te 3 tarih yarışması başvuru formu için gerekli bilgiler:

  • Adınız
  • Soyadınız
  • TC Kimlik Numaranız
  • Cinsiyetiniz
  • Doğum Tarihiniz
  • E-Posta
  • Cep numaranız
  • Size ulaşabilecek diğer bir cep numarası
  • Yaşadığınız şehir
  • Adresiniz

TRT 1’de yayınlanan 3'te 3 Tarih yarışmasına katılmak için özel bir şart aranmamakla birlikte kişilerin tarih konularına ilgili olmaları gerekmektedir. Yarışma için seçmeler ve ön mülakat yapılmaktadır. Mülakatta yarışmacı adaylarına 3 soru sorularak tarihe olan ilgileri tespit edilmektedir. trt1.com.tr/programlar/basvuru adresinden yarışma formuna ulaşıp doldurabilirsiniz.

Son Güncelleme: 30.01.2020 10:46
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