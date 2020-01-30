3'te 3 Tarih başvuru formu ve katılım şartları

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden 3’te 3 Tarih programı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Pelin Esmer’in sunumu ve Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün danışmanlığında devam edilen programın katılım şartları merak edilmektedir. Tarih soruları ile ilgili olan yarışma her Perşembe günü ekranlara gelmektedir.

3'te 3 Tarih Yarışması 3 er tarih sorusuyla başlıyor. Sorulan 3 soruya da doğru cevap veren yarışmacı bir üst tura katılmaya hak kazanıyor. Bir üst turda da diğer rakipleriyle yarışan yarışmacı 3 zor soruya da doğru cevap vermesi halinde yarı final turuna kalıyor. Yarı finalde 3 soru da doğru cevaplanırsa final sorusu olan 10. soru soruluyor ve doğru cevapladığında büyük ödülün sahibi oluyor. 3'te 3 Tarih yarışmasında büyük ödül ise 1 milyon Türk lirasıdır. Yarışmada ünlü tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, sorulan her sorunun tarihsel sürecini anlatıyor.

3’te 3 tarih yarışması başvuru formu için gerekli bilgiler:

Adınız

Soyadınız

TC Kimlik Numaranız

Cinsiyetiniz

Doğum Tarihiniz

E-Posta

Cep numaranız

Size ulaşabilecek diğer bir cep numarası

Yaşadığınız şehir

Adresiniz

TRT 1’de yayınlanan 3'te 3 Tarih yarışmasına katılmak için özel bir şart aranmamakla birlikte kişilerin tarih konularına ilgili olmaları gerekmektedir. Yarışma için seçmeler ve ön mülakat yapılmaktadır. Mülakatta yarışmacı adaylarına 3 soru sorularak tarihe olan ilgileri tespit edilmektedir. trt1.com.tr/programlar/basvuru adresinden yarışma formuna ulaşıp doldurabilirsiniz.