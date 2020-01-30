3'te 3 Tarih başvuru formu ve katılım şartları

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden 3’te 3 Tarih programı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Pelin Esmer’in sunumu ve Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün danışmanlığında devam edilen programın katılım şartları merak edilmektedir. Tarih soruları ile ilgili olan yarışma her Perşembe günü ekranlara gelmektedir.
3’te 3 tarih yarışması başvuru formu için gerekli bilgiler:
- Adınız
- Soyadınız
- TC Kimlik Numaranız
- Cinsiyetiniz
- Doğum Tarihiniz
- E-Posta
- Cep numaranız
- Size ulaşabilecek diğer bir cep numarası
- Yaşadığınız şehir
- Adresiniz
TRT 1’de yayınlanan 3'te 3 Tarih yarışmasına katılmak için özel bir şart aranmamakla birlikte kişilerin tarih konularına ilgili olmaları gerekmektedir. Yarışma için seçmeler ve ön mülakat yapılmaktadır. Mülakatta yarışmacı adaylarına 3 soru sorularak tarihe olan ilgileri tespit edilmektedir. trt1.com.tr/programlar/basvuru adresinden yarışma formuna ulaşıp doldurabilirsiniz.