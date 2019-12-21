3’te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift hakkında bilgiler

TRT 1’de yayınlanan tarih konulu yarışma programı olan “3’te 3 Tarih” yeni sezonunun tanıtım fragmanı paylaşıldı. Programın sunucusu değişti ve yeni gelen sunucu Pelin Çift oldu. Pelin Çiftin kim olduğu, biyografisi hakkında tüm detaylar haberimizin içeriğinde.

3’te 3 TARİH YENİ SUNUCU PELİN ÇİFT KİMDİR? BİLGİLERİ (YARIŞMA BAŞVURUSU)

R Yapımın yapımcılığını üstlendiği Pelin Çift 3’te 3 Tarih yarışması bir önceki sezonunda yayın hayatına başlamıştı ve sunucusu Diriliş Ertuğrul ve Kurşun dizilerinde başrolünde yer alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan olmuştu. Engin Altan Düzyatan, oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi bitince Fox Tv’deki Kruşun dizisinde rol almıştı fakat dizi erken final yapmak zorunda kaldı.

Bir süre dinlenmek istediği söyleyen Engin Altan Düzyatan bundan dolayı Trt1 deki 3’te 3 Tarih yarışmasını bıraktı ve yeni sunucu olarak Pelin Çift geldi. Yarışmada Prof. Dr. Tufan Gündüz, sorulan tüm soruların, tarihini anlatıp tüm detaylarını verdiği yarışmada sorulan tüm sorulara doğru cevapları veren yarışmacı büyük ödülü almaya hak kazanıyor.

3’te 3 TARİH YENİ SUNUCU PELİN ÇİFT KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Pelin Çift, Notre Dame de Sion Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitimini sürdürdü. Daha sonrasında ise Galatasaray Üniversitesinde Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü’nde yüksek lisansını bitirdi. Canlı yayın hayatına ise 1997 yılındaki NTV kanalında hava durumu sunarak başladı. Bundan kısa bir sonra haber sunuculuğu yaptı.

2001 yılında NTV’den ayrıldı ve yüksek lisans eğitimini bitiridi. Skytürk kanalına geçti. Daha sonra 5 yıl boyunca CNN Türk’te çalıştı. 2009 yılında ise Habertürk’e geçti ve bu kanalda Gündem ve Ötesi programının sunuculuğunu üstlendi. 2015’te ise TRT1 kanalında Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sundu. Gündem Ötesi programı devam etmekte ve Pelin Çift bu programın sunuculuğunu hala üstlenmektedir. Trt’de sunuculuk hayatı devam ederken, bunun sonrasında, 2016 yılında Ayasofya’nın Gizli Tarihi isimli kitabını Erhan Altunay ile yazdı.

Pelin çiftin başarılı kariyer geçmişinin ardından şuanda ise TRT’1 de yayınlanacak olan 3’te 3 Tarih programının sunuculuğunu yapacak.

3’te 3 YARİH YARIŞMA PROGRAMI BAŞVURUSU

TRT1 deki 3’te 3 Tarih yarışmasına katılmak isteyenler https://basvuru.3te3tarih.com/ sayfasından başvurularını yapabilirler. Sayfa açıldıktan sonra ekrana gelen özel sayfaya bazı bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Başvuru için ilk olarak yakın bir tarihte çekindiğiniz fotoğrafınızı eklemelisiniz. Diğer bilgiler ise yaşadığınız şehir, TC numaranız, e-posta adresiniz, cep telefonunuz ve adres bilgilerinizi yazmalısınız. Başvuruda istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak yazdıktan sonra, sayfanın altında bulunan devam butonuna tıkladığınızda başvurunuz kayda alınmış anlamına gelir. Artık tek yapmanız gereken TRT1 kanalının yarışma için sizi geri aramasını beklemek olacaktır. Başvurunuz onaylandığında en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır, yine başvurunuz onaylandığında İstanbul’da stüdyoya mülakata çağırılırsınız. Yapılan mülakatı başarıyla geçen kişiler yarışmaya girmeye hak kazanmış olurlar.

PELİN ÇİFT 3’te 3 TARİH KATILIM ŞARTLARI

Pelin Çift 3’te 3 yarışma programına katılmak hiç te zor olmamakla birlikte, tek sorunun çok fazla kişinin başvuru yapması ve sıranın size gelmesi için beklemenizin gerekmesidir. Özel bir şart istemeyen yarışmaya her isteyen vatandaş katılabilir. Yeni sezonuyla ve değişen sunucusuyla Pelin Çift 3’te 3 yarışma programı yakında TRT1’de seyircisiyle buluşacak.