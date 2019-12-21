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3’te 3 Tarih yarışması Prof. Dr. Tufan Gündüz kimdir? Prof. Dr. Tufan Gündüz hakkında bilgiler

TRT 1’in sevilen yarışması 3’te 3’ün danışmanı merak konusu oldu. 3’te 3 Tarih yarışması Prof. Dr. Tufan Gündüz kimdir? Prof. Dr. Tufan Gündüz hakkında bilgiler haberimizde.

21 Aralık 2019 Cumartesi 03:11
3’te 3 Tarih yarışması Prof. Dr. Tufan Gündüz kimdir? Prof. Dr. Tufan Gündüz hakkında bilgiler

31 Ekim 2018’de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 3’te 3 Tarih Yarışması büyük ilgi görmüştü. Yarışmanın danışmanlığını yapan kişi de dikkatlerden kaçmadı. Yarışmanın sunuculuğunu Engin Altan Düzyatan yapıyor. Yarışma sırasında Düzyatan’a danışmanlık yapan kişi ise merak konusu oldu. İzleyicilerin merak ettiği kişi Prof. Dr. Tufan Gündüz’dür.

Prof. Dr. Tufan Gündüz

Tufan Gündüz 11 Mayıs 1964 Kayseri doğumludur. Gündüz 1987 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünü bitirmiştir.

1996 yılında ‘Bozulus Türkmenleri 1540 – 1640’ adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamlamıştır. Gündüz ilk olarak 2006 yılında Doçent 2011 yılında da Profesör unvanını almıştır. Şuan aktif olarak Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tufan Gündüz makalelerinde Türkmenler hakkında birçok konuya değinmektedir. Gündüz Osmanlı Devleti ve Safeviler dönemindeki Türkmenler üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. Bununla birlikte birçok televizyon programında da yer almıştır.

Tufan Gündüz Anadolu’da Türkmen Aşiretleri, Oğuz Kağan Destanı, Dede Korkut Destanları kitaplarının yazarıdır.

Son Güncelleme: 21.12.2019 03:11
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