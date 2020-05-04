4 Mayıs Pazartesi 2020 yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, TV8, Star, Kanal D, TRT1, Fox Tv 4 Mayıs yayın akışı

4 Mayıs 2020 Pazartesi televizyon kanallarının güncel yayın akışı içerisinde son derece değerli birçok yapım bulunuyor. Reyting şampiyonluğuna aday yapımlar içerisinden hangisinin daha fazla izleneceği büyük bir merak konusu olurken, izleyiciler günlerini izleyeceği yapımlara göre planlıyor. 4 Mayıs yayın akışı içerisinde Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik 2, Everest, Aşk Şarkısı, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Survivor 2020, Güldür Güldür Show ekranlara taşınıyor.

Televizyon kanallarının güncel yayın akışları içerisinde bulunan yapımlardan Survivor 2020 her gün yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Büyük bir heyecan yaratan Survivor 2020’de çeyrek finale doğru adım adım ilerlenirken, oynanan oyunlardaki adrenalin de tavan yapıyor.

ATV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Recep İvedik 2

22:30 Recep İvedik

STAR TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Everest

22:30 Everest

FOX TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşk Şarkısı

23:30 Poyraz Karayel Küresel Sermaye

TRT 1 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:05 Sağlıklı Mutfak

06:50 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45Doğrusu Ne

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Soru Küpü

23:10 Mesnevi'den Hikayeler

TV8 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

10:00 Ekşi Elmalar

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

Show TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sağ Salim

22:30 Güldür Güldür Show

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