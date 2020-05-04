İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
384.106
DOLAR
7.0218
STERLİN
8.7304
EURO
7.6759

4 Mayıs Pazartesi 2020 yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, TV8, Star, Kanal D, TRT1, Fox Tv 4 Mayıs yayın akışı

4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı içerisindeki yapımları merak eden binlerce kişi ''TV'de bugün neler var?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ATV, Show Tv, TV8, Star, Kanal D, TRT1, Fox Tv 4 Mayıs yayın akışı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 01:20
4 Mayıs Pazartesi 2020 yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, TV8, Star, Kanal D, TRT1, Fox Tv 4 Mayıs yayın akışı

4 Mayıs 2020 Pazartesi televizyon kanallarının güncel yayın akışı içerisinde son derece değerli birçok yapım bulunuyor. Reyting şampiyonluğuna aday yapımlar içerisinden hangisinin daha fazla izleneceği büyük bir merak konusu olurken, izleyiciler günlerini izleyeceği yapımlara göre planlıyor. 4 Mayıs yayın akışı içerisinde Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik 2, Everest, Aşk Şarkısı, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Survivor 2020, Güldür Güldür Show ekranlara taşınıyor.

Televizyon kanallarının güncel yayın akışları içerisinde bulunan yapımlardan Survivor 2020 her gün yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Büyük bir heyecan yaratan Survivor 2020’de çeyrek finale doğru adım adım ilerlenirken, oynanan oyunlardaki adrenalin de tavan yapıyor.

ATV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Recep İvedik 2

22:30 Recep İvedik

STAR TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45  Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Everest

22:30 Everest

FOX TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşk Şarkısı

23:30 Poyraz Karayel Küresel Sermaye

TRT 1 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:05 Sağlıklı Mutfak

06:50 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45Doğrusu Ne

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Soru Küpü

23:10 Mesnevi'den Hikayeler

TV8 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

10:00 Ekşi Elmalar

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

Show TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sağ Salim

22:30 Güldür Güldür Show

 

 

Teknolojik gelişmeler ve tüm yenilikler anında telefonunda! Gündemdeki tüm haberler Haberport mobil uygulamasını şimdiindir anında haberdar ol! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Bizi Instragram’da şimdi takip etmeye başla, hiçbir sıcak gelişmeyi kaçırma. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 04.05.2020 01:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

Popüler Haberler

2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları
Sokağa çıkma izin belgesi nedir? Kimler sokağa çıkma izin belgesi alabilir? İzin belgesi nereden, nasıl alınır?
Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?
Transformers yeni filmi ne zaman vizyona girecek?
My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!
Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yeni sezonda devam edecek mi?
Tüm vergiler için mi mücbir sebep hali geçerli olur mu?
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?
Oppo Find X2 fiyatı ve özellikleri belli oldu
Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?
10.000 TL destek kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
SGK'dan 3 ay süreli aylık 1177 TL nakdi ücret desteği
1500 TL devlet yardımı nasıl alınır? Hangi yardımlar Devlet tarafından 2020 yılında hemen veriliyor?
Kısa çalışma ödeneği alan çalışanın sigorta primi ödenir mi? Sigortası yatar mı?
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 10 Bin TL 6 ay ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
2020 MEB EBA canlı ders öğrenci giriş saatleri
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 5 bin TL geliri altında olan herkese yüzde 0,49 ile 10.000 TL kredi!
Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları
Survivor Ardahan ceza mı aldı, diskalifiye mi oldu? Ardahan ile ilgili konu ne? Ardahan ceza mı alacak?
Tüm bankaların taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi güncel faiz oranları Mayıs 2020
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda devam edecek mi? Bir zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman başlar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.