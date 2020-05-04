4 Mayıs Pazartesi 2020 yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, TV8, Star, Kanal D, TRT1, Fox Tv 4 Mayıs yayın akışı

4 Mayıs 2020 Pazartesi televizyon kanallarının güncel yayın akışı içerisinde son derece değerli birçok yapım bulunuyor. Reyting şampiyonluğuna aday yapımlar içerisinden hangisinin daha fazla izleneceği büyük bir merak konusu olurken, izleyiciler günlerini izleyeceği yapımlara göre planlıyor. 4 Mayıs yayın akışı içerisinde Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik 2, Everest, Aşk Şarkısı, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Survivor 2020, Güldür Güldür Show ekranlara taşınıyor.
Televizyon kanallarının güncel yayın akışları içerisinde bulunan yapımlardan Survivor 2020 her gün yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Büyük bir heyecan yaratan Survivor 2020’de çeyrek finale doğru adım adım ilerlenirken, oynanan oyunlardaki adrenalin de tavan yapıyor.
ATV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Recep İvedik 2
22:30 Recep İvedik
STAR TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Everest
22:30 Everest
FOX TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Aşk Şarkısı
23:30 Poyraz Karayel Küresel Sermaye
TRT 1 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:05 Sağlıklı Mutfak
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45Doğrusu Ne
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:35 Soru Küpü
23:10 Mesnevi'den Hikayeler
TV8 4 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Bilginiz Olsun
07:00 Oynat Bakalım
10:00 Ekşi Elmalar
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 4 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sağ Salim
22:30 Güldür Güldür Show
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