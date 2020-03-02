46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri canlı yayın kanalı ve saati

46. kere sahipleri ile buluşacak olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin ne zaman verileceği vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yarın akşam sahipleri ile buluşacak olan Pantene Altın Kelebek Ödül töreni Cem Davran ve Çağla Şikel tarafından sunulacak. Kırmızı halı üzerinde Cengiz Semercioğlu, Onur Baştürk ve Hande Can yer alacak.

Diğer yandan törende Demet Akalın-Deniz Seki-Işın Karaca-Cansu Kurtçu, Demet Özdemir, Hande Yener, Tuna Kiremitçi-Gökçe Bahadır, Serhat Hacıpaşaoğlu, Sena Şeker, Doğu Demirkol ve Hey Douglas performanslarını sergileyecekler.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri yarın saat 19.00’da canlı yayınla teve2 ekranlarında yayınlanacak. Yayın aynı zamanda Kanal D ekranlarında da yapılacak.