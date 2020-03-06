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6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar

Atv, Kanal D, Fox TV, Star TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı ortaya çıktı. 6 Mart Cuma yayın akışı içerisinde yer alan diziler ve programlar belli oldu.

06 Mart 2020 Cuma 00:14
6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar

Televizyon ekranları başında vakit geçirme planları yapan, iş yoğunluğu sonrasında arkasına yaslanarak dinlenmenin keyfini çıkarmak isteyen binlerce kişi 6 Mart Cuma yayın akışı içerisinde bulunan programları merakla araştırıyor. Televizyon kanalları reytinglerde üst kademelerde yer alabilmek için dizi ve yarışma programlarının yanı sıra yerli-yabancı sinema filmlerini de ekranlara taşıyor.

Ekranlara birbirinden çok izlenen yapımlar taşınmaktayken, İdlib’de 34 askerimizin şehit olması sebebiyle bazı yapımların yayın tarihi ertelendi. 6 Mart Cuma Atv, Star TV, Fox TV, TRT 1, Tv8, Show TV ve Kanal D yayın akışı ortaya çıktı.

6 Mart 2020 Cuma ATV Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

00.20 Son Durak

6 Mart 2020 Cuma KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00.15 Hekimoğlu

6 Mart 2020 Cuma STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Babil

00.20 Yerli Dizi / Sinema

6 Mart 2020 Cuma FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Hayat Sevince Güzel

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00.15 Zümrüdüanka

6 Mart TRT 1 2020 Cuma Yayın Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

6 Mart 2020 Cuma TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panorama

12.45 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2020

6 Mart 2020 Cuma Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’la

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm

23.30 Ramo Tekrar

Son Güncelleme: 06.03.2020 00:14
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