6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar

Televizyon ekranları başında vakit geçirme planları yapan, iş yoğunluğu sonrasında arkasına yaslanarak dinlenmenin keyfini çıkarmak isteyen binlerce kişi 6 Mart Cuma yayın akışı içerisinde bulunan programları merakla araştırıyor. Televizyon kanalları reytinglerde üst kademelerde yer alabilmek için dizi ve yarışma programlarının yanı sıra yerli-yabancı sinema filmlerini de ekranlara taşıyor.
Ekranlara birbirinden çok izlenen yapımlar taşınmaktayken, İdlib’de 34 askerimizin şehit olması sebebiyle bazı yapımların yayın tarihi ertelendi. 6 Mart Cuma Atv, Star TV, Fox TV, TRT 1, Tv8, Show TV ve Kanal D yayın akışı ortaya çıktı.
6 Mart 2020 Cuma ATV Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00.20 Son Durak
6 Mart 2020 Cuma KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00.15 Hekimoğlu
6 Mart 2020 Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Babil
00.20 Yerli Dizi / Sinema
6 Mart 2020 Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00.15 Zümrüdüanka
6 Mart TRT 1 2020 Cuma Yayın Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
6 Mart 2020 Cuma TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panorama
12.45 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2020
6 Mart 2020 Cuma Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’la
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm
23.30 Ramo Tekrar