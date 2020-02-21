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A Spor'da stüdyoyu terk eden konuğa sunucudan flaş tepki: ‘’Kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun.’’

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı'nda sunucu Setenay Cankat ve Göktuğhan Argın arasında tansiyon yükseldi. Cankat, stüdyoyu terk eden Argın'a ‘’Kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun.’’ sözleriyle tepki gösterdi.

21 Şubat 2020 Cuma 16:16
A Spor'da stüdyoyu terk eden konuğa sunucudan flaş tepki: ‘’Kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun.’’

A Spor ekranlarına gelen Spor Ajansı sunucusu Setenay Cankat ve Göktuğhan Argın arasında çıkan tartışmada konuk Argın stüdyoyu terk etti. Argın’ın stüdyoyu terk ettiği o anlarda Setenay Cankat’ın kamera tepkisi yankı uyandırdı.

‘’Kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun.’’

Setenay Cankat, stüdyoyu terk ederken Argın’a ‘’Bu kadar sene mesleğin içindesin ama kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun.’’ sözleriyle tepki gösterdi.

‘’Bana gazeteciliği öğretemezsin.’’

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin tartışıldığı sırada saygısızlık edildiğini ve Cankat’ın da buna izin verdiğini belirten Argın, programın 8 dakika isimli soru-cevap bölümüne katılmak istemediğini belirtti. Cankat, Argın’ın bu isteği üzerine programın formatının bu olduğunu ve bunun mümkün olmadığını belirtti.

Argın karşısındaki konuğun diğer konuklara saygılı olması gerektiğini söylemesini isteyince Cankat ‘’Bana kimse bugüne kadar gazeteciliği öğretmedi. Hele sen hiç öğretemezsin.’’ diye tepki gösterince stüdyodaki tansiyon yükseldi.

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:16
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