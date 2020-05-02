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Aamir Khan kimdir? Aamir Khan filmlerinin özelliği nedir? En iyi Aamir Khan filmleri

Dünyaca ünlü Hint oyuncu Aamir Khan merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Aamir Khan kimdir? Aamir Khan filmlerinin özelliği nedir? sorularını araştırmaktadır. İşte en iyi Aamir Khan filmleri.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:43
Aamir Khan kimdir? Aamir Khan filmlerinin özelliği nedir? En iyi Aamir Khan filmleri

Hint sinemasının gelmiş geçmiş en büyük oyuncularında birisi olarak adlandırılan ve tüm dünya genelinde Hint Sinemasına olan saygıyı arttıran Aamir Khan’ın kim olduğu her zaman merak edilmektedir.

Oyunculuğunun yanında aynı zamanda yapımcılık ve yönetmenlikte yapan Aamir Khan Hint Sinemasının değişim ve gelişimine ön ayak olan son dönem sanatçıları arasında yerini almıştır. Aamir Khan filmleri dünya genelinde büyük başarılara imza atan alt metin olarak pek çok şeyi insanlara göstermeyi amaçlayan yapısı ile dikkat çekmektedir.

Aamir Khan filmleri başta ülkesi Hindistan olmak üzere genel olarak ülkelerin ve insanların sorunlarını gerek gülünç gerekse dram ile birlikte vererek insanları eğitmeye çalışmaktadır. Ancak tüm bunları yaparken ülkesi Hindistan’ı hiçbir zaman ayaklar altına almadan ve ezmeden yapmaktadır. Öyle ki milliyetçilik duygularının fazlaca olduğu filmleri ile ülkesini sinema alanında ileri taşımaktadır. Filmlerinde kullandığı çekimler ve hikaye örüntüleri izleyiciyi filmin içine çekerek izlenilebilirliğini arttırmaktadır.

Oyunculuğu yanında yaptığı programlar ile de kimsenin dikkat çekmediği veya çekemediği durumlara dikkat çekerek sosyal farkındalık yaratmaya çalışan Aamir Khan ülkesinde yaşanan çocuk istismarlarına dikkat çekmek için programlar yapmaktadır. Yaptığı film ve programlar aslında prk çok aktivistin yapmadığı veya yapamadığı işler olarak görülmektedir.

Yeni başlayanlar için izlenmesi gereke 5 Aamir Khan filmi

Dangal

Hindistan gibi bir ülkede 2 kızının da güreşçi olabilmesi için çalışıp didinen ve her türlü zorluğa göğüs geren bir babanın hikayesi anlatılmaktadır. Kızların gördüğü sözde kültürel ve toplumsal baskıları eleştiren ve insanların hırs duygusunun ne kadar önemli olduğunu anlatan bir filmdir.

PK

Dünyayı araştırmak üzere gelen bir uzaylının, dünyada ki dinlerle karşılaşması sonrasında yaşadığı şaşkınlığı anlatan komedi türünde bir filmdir. Film baştan sona kadar komedi unsurlarını barındırsa da en sonunda izleyicilerini duygulandırmayı başaran bir filmdir.

3 İdiots

Eğitim sitemlerini sorgulayan bir film olan 3 İdiots arkadaşlık ve başarı olarak görülen durumları sorgulayan bir filmdir. 3 İdiots filmi dünya çapında beğeni toplamış ve Aamir Khan’ın hem ülkesinde hem de dünya çapında hayran toplamasına neden olmuştur.

Yerdeki Yıldızlar (Her Çocuk Özeldir)

8 yaşında farklı olan bir çocuğun ailesi, arkadaşları hatta ailesi tarafından dışlanması ve çocuğun daha hırçın olmasını anlatan bir film, resim öğretmeni Ram’in onu fark etmesi ile değişecek ve farklı şekilde devam edecektir.

Lagaan

İngiliz Sömürgesinde Hindistan’ın ücra bir köşesinde ki köylüleri anlatan film, toprak sahiplerinden Lagaan adlı vergilerin durdurulmasını istemekle birlikte farklı boyutlara geçmektedir. İngilizler bunu bir şartla kabul edecektir. Köylüler İngilizleri bir kriket maçında yenerse vergi alınmayacaktır.

Dil Chahta Hai

Aşk ile ilgili bakış açıları farklı olan 3 zengin arkadaşın hayat hikayesi anlatılmaktadır.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 19:43
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