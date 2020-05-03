Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?

Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor yarışmacısı Ersin Korkut’un köpeği Mesi geçtiğimiz günlerde ölmüştü. İzleyicilerin, Acun Ilıcalı’ya Ersin Korkut’a haber verilip verilmeyeceğini sormasının üzerine Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Acun Ilıcalı’ya izleyicilerin, Ersin Korkut’a köpeği Mes’in öldüğü söylenecek mi diye sormasının üzerine Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Ersin Korkut’un ailesinin isteği üzerine Salı akşam yayınlanacak olan Ada Konseyinde Ersin Korkut’a haberi söyleyeceğini fakat bu haberi nasıl vereceğini düşündüğünü söyledi.

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