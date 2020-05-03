İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?

TV8’in yüksek reytingli yarışması Survivor hız kesmeden devam ediyor. Survivor yarışmacısı, Ersin Korkut’un çok sevdiği köpeği Mes ölmüştü. İzleyiciler, Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi diye araştırmaya başladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 19:26
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?

Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor yarışmacısı Ersin Korkut’un köpeği Mesi geçtiğimiz günlerde ölmüştü. İzleyicilerin,  Acun Ilıcalı’ya Ersin Korkut’a haber verilip verilmeyeceğini sormasının üzerine Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Acun Ilıcalı’ya izleyicilerin, Ersin Korkut’a köpeği Mes’in öldüğü söylenecek mi diye sormasının üzerine Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Ersin Korkut’un ailesinin isteği üzerine Salı akşam yayınlanacak olan Ada Konseyinde Ersin Korkut’a haberi söyleyeceğini fakat bu haberi nasıl vereceğini düşündüğünü söyledi.

 

Basın dünyasında önemli gelişmeler ve daha birçok yeni haber Haberport mobil uygulamasıyla telefonunda! Hemen İndir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport’un tüm yeni haberlerini her an Facebook’ta da takip etmek istiyorsan, hadi sen de Facebook grubumuza katıl!>>>Haberport’un Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!

Son Güncelleme: 03.05.2020 19:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Sokağa çıkma yasağı hangi meslekleri ve kimleri kapsamıyor, kimler dışarı çıkabilecek?
Pttcell 2020 Ramazan ayı bedava konuşma ve internet kampanyaları
3 Ay ertelemeli bayram kredisi veren bankalar hangileridir? Ramazan bayramı ihtiyaçları için bankaların kredi kampanyaları
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı
Netflix Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Normalleşme takvimi belli oldu mu? Normalleşme takvimi nasıl ilerleyecek?
Buhar banyosu cilde gerçekten faydalı mı, yoksa uzak mı durulmalı, peki kimler uygulamalı?
Hayat Güzeldir programı sunucusu kimdir? Özge Ulusoy hakkında bilgiler
Aynen Aynen dizisi bitti mi?
Telifsiz müzik için internet siteleri
Kanal 7 Sahur Vakti program sunucusu Ömer Döngeloğlu hoca öldü mü, neden öldü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.