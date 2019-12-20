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Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı

Milyonlarca kişi tarafından seyredilen yarışma programı MasterChef son günlerde farklı formatlarla izleyicilerin beğenisini topluyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin davetli olduğu bölüme imza atan program bu bölümde Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye yarışmasının jürisini konuk edecek. İşte Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisinin MasterChef performansı hakkında tüm bilgiler..

20 Aralık 2019 Cuma 18:37
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yarışmacıların her biri MasterChef unvanını alabilmek için zorlu yemekler hazırlayarak bunları jüriye beğendirmek adına kıyasıya mücadele veriyor.

Yarışmada yarışmacıların yemek yarışlarının yanı sıra farklı formatlar da uygulanıyor. Geçen bölümde yarışmaya konuk olarak Demet Akalın-Okan Kurt ve Alişan-Buse Varol çifti gelerek, farklı takımlarda yer almışlardı. Hazırladıkları yemekleri jüriye sunarak jürinin beğenisini kazanmışlardı.

Bu akşam MasterChef’in yeni bölümünde TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye’nin jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve programda sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı’nın yanı sıra TV8 patronu Acun Ilıcalı konuk olacak. Hadise’nin katılmayacağı programın duyurusu Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Acun Ilıcalı şu sözleri kullandı:  “Bu akşam MasterChef’de 10 parmağımda 10 marifte”

 

Son Güncelleme: 20.12.2019 18:37
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