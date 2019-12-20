Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yarışmacıların her biri MasterChef unvanını alabilmek için zorlu yemekler hazırlayarak bunları jüriye beğendirmek adına kıyasıya mücadele veriyor.
Yarışmada yarışmacıların yemek yarışlarının yanı sıra farklı formatlar da uygulanıyor. Geçen bölümde yarışmaya konuk olarak Demet Akalın-Okan Kurt ve Alişan-Buse Varol çifti gelerek, farklı takımlarda yer almışlardı. Hazırladıkları yemekleri jüriye sunarak jürinin beğenisini kazanmışlardı.
Son Güncelleme: 20.12.2019 18:37