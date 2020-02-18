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Acun Ilıcalı'dan Şevval Sam'a Yetenek Sizsiniz için juri teklifi!

Şevval Sam konuk olduğu bir programda Yetenek Sizsiniz Türkiye’den teklif aldığını söyledi. Başarılı oyuncu konuk olduğu bir programda Acun Ilıcalı’dan kendisine Yetenek Sizsiniz Türkiye için jüri teklifi geldiğini açıkladı.

18 Şubat 2020 Salı 13:50
Acun Ilıcalı'dan Şevval Sam'a Yetenek Sizsiniz için juri teklifi!

Ünlü oyuncu Şevval Sam geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Sam açıklamalarında Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin ilk çıktığı zamanlarda Acun Ilıcalı’dan jüri üyeliği için teklif aldığını söyledi.

Şu anda FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Şevval Sam, Youtube’da Zeynep Ocak’ın sunduğu “Aşırı Ünlüllerle Kısa Görüşmeler” adlı programa konuk oldu. ünlü oyuncu açıklamalarında Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin ilk yayınlanacağı zamanlarda kendisine jüri teklifi geldiğini söyledi. Sam Acun Ilıcalı’dan gelen teklifleri nazik bir şekilde reddettiğini belirtti. Şevval Sam açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bu memlekete gelen bu program formatının ilk teklifi bana aslında yapıldı. Yetenek Sizsiniz için… Acun beni aradı, Şevval böyle bir format getiriyorum. Yıllar öncesinde. ‘Sen jüri olur musun’ dedi. Ben de tam Antalya Altın Portakal’ın jürisinden çıkmıştım. Jüri fikri, bir kere empati duyulumum çok yüksek olduğu için birden gözümde ‘yetenek sizsiniz ya da yeteneksizsiniz’ demem lazım. Ben birisine çok kötü falan diyemem. ’Ben diyemem Acuncuğum, beni affet’ dedim. ’Peki sen bilirsin’ dedi. Yıllar sonra bana tekrar sordu. Fakat ben hala aynı fikirdeyim. O zannetti ki ben bundan pişman olacağım, insanlar inanılmaz paralar kazandılar. Müthiş bir şöhretler. Ama ben hala aynı noktadayım. İnsanlara sen çok kötü, berbat, iyi falan diyemeyeceğim. Yine olsa yine yapmazdım, iyi ki de kabul etmemişim.”

 

Son Güncelleme: 18.02.2020 13:50
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