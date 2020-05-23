Acun Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler Instagram canlı yayını ne zaman yapılacak?

Televizyon ekranlarının en çok sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor 2020 ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler Instagram canlı yayını hakkında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konu hakkında son olarak Acun Ilıcalı yapacakları canlı yayın ile 2 milyonluk izlenme rekorunu kırmaya çalışacaklarını söyledi…

Acun Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler Instagram canlı yayını ne zaman yapılacak?
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Türkiye’nin en çok sevilen ve izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Ünlüler Gönüllüler ile ilgili yapılan son açıklama büyük yankı uyandırdı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı son konsey toplantısında ünlüler takımı ile gönüllüler takımına güzel haber verdi.

Ilıcalı yaptığı açıklamasında daha önceden gönüllüler takımı ile yapılan İnstagram canlı yayınında anlık olarak 1 milyon izleyiciye ulaşıldığını, 25 Mayıs Pazartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde ise 2 milyon anlık izlenme olan dünya rekorunu kırmaya çalışacaklarını dile getirdi. Acun Ilıcalı 2 milyonluk dünya rekorunun kırılması halinde bir kutlama partisi yapılacağını ve burada Cemal Can’ın DJ performansı sergileyeceğini ifade etti.

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Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 16:49

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