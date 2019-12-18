Afili Aşk dizisi dizisi ne zaman başlıyor? Afili Aşk hangi gün ve hangi kanalda

Yayınlana bölümlerinde istenileni veren ve hayran kitlesi kazanan Afili Aşk dizisine başlamak isteyen pek çok kişi intenet üzerinden dizi hakkında araştırma yapmaya başladı.
Afili Aşk hangi gün yayınlanıyor?
Afili Aşk dizisinin yeni bölümler her hafta Çarşamba günü yayınlanıyor.
Afili Aşk hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak?
Afili Aşk dizisi Kanal D ekranlarında saat 20.00’da ekranlarda olacak. Eski bölümlere ait önemli görüntüler sonrasında yeni bölüm izleyicileri ile buluşacak.
Son Güncelleme: 18.12.2019 00:13