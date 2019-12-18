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Afili Aşk dizisi dizisi ne zaman başlıyor? Afili Aşk hangi gün ve hangi kanalda

25 bölümlük serüveni ile reytinglerde yüksek rakamlar elde eden Afili Aşk dizisi son zamanlarda merak edilen diziler arasında yerini aldı. Afili Aşk dizisi ne zaman başlıyor, Afili Aşk hangi gün ve hangi kanalda tarzı sorular internet üzerinde ağırlık kazandı. İşte Afili Aşk dizisine dair tüm merak edilenler.

18 Aralık 2019 Çarşamba 00:13
Afili Aşk dizisi dizisi ne zaman başlıyor? Afili Aşk hangi gün ve hangi kanalda

Yayınlana bölümlerinde istenileni veren ve hayran kitlesi kazanan Afili Aşk dizisine başlamak isteyen pek çok kişi intenet üzerinden dizi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Afili Aşk

Yayın serüveninde ortalama bir reyting seviyesinde olan yapımın oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli, Neşe Baykent ve Asena Tuğal gibi önemli isimler de bulunuyor.

Afili Aşk hangi gün yayınlanıyor?

Afili Aşk dizisinin yeni bölümler her hafta Çarşamba günü yayınlanıyor.

Afili Aşk hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak?

Afili Aşk dizisi Kanal D ekranlarında saat 20.00’da ekranlarda olacak. Eski bölümlere ait önemli görüntüler sonrasında yeni bölüm izleyicileri ile buluşacak.

Son Güncelleme: 18.12.2019 00:13
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