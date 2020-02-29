Afili Aşk hangi gün yayınlanacak? Yeni yayın günü açıklandı!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerinde yer aldığı Afilli Aşk’ın yayın gününde ikinci kez değişikliğe gidildi. Yeni yayınlanacak olan Hizmetçiler dizisinin yayın gününün Cumartesi belirlenmesiyle Afilli Aşk dizisinin yayın günü de Cumartesi gününden Perşembeye alındı. Afilli Aşk dizisi bundan böyle 5 Mart Perşembe gününden itibaren Perşembe günleri yayınlanmaya devam edecek.