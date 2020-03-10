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Afili Aşk ne zaman bitecek? Afili Aşk'ın final tarihi

Afili Aşk’ın ne zaman biteceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D Afili Aşk dizisinin final tarihini belirledi.

10 Mart 2020 Salı 21:50
Afili Aşk ne zaman bitecek? Afili Aşk'ın final tarihi

Kanal D’de yaz dizisi olarak başlayan Afili Aşk için final kararı alındı. Daha önce Çarşamba günleri yayınlanan ancak daha sonra yayın günü Cumartesiye alınan Afili Aşk dizisi, reyting konusunda kanalını memnun edemedi. Afili Aşk dizisinin final yapmasına karar verildi.

Afili Aşk Neden Final Yapıyor?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in yer aldığı Afili Aşk dizisinin senaryosu tıkandı. Kanal D ilk olarak Çarşamba günü yayınladığı diziyi daha sonra Cumartesi günleri yayınlamaya başladı. Ancak yayın gününün değiştirilmesi Afili Aşk’ın reytinglerini arttırmadı. Afili Aşk’ın reytinglerinin düşüyor olması dizinin sonunu getirdi.

Afili Aşk Ne Zaman Final Yapacak?

Afili Aşk dizisi 19 Mart Perşembe günü Kanal D’de yayınlanacak olan 38. Bölümüyle ekranlara veda edecek.

Afili Aşk’ın Konusu

Kerem İstanbul’un en zengin ailelerinden birinin en çapkın oğludur. Sürekli gezen ve para harcayan Kerem bir türlü babası Muhsin beyin gözüne girememiştir. Kerem bir gün kendi fabrikalarında çalışan Ayşe’yle tanışır. Ancak Ayşe başka birisiyle evlenmek istemektedir.

Kendi halinde ailesinin sözünden çıkmayan birisi olan Ayşe, Kerem’in de desteğiyle hayatında ilk defa kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Ayşe ve Kerem kendilerini ömür boyu birbirlerine bağlayacak bir yola koyulurlar. Ancak bu yol ikisi için de fazlasıyla zor olacaktır.

 

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:50
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