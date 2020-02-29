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Afili Aşk var mı yok mu? 29 Şubat Afili aşk neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Afili Aşk dizisinin yeni bölümünün yayın akışında görülmemesiyle birlikte izleyiciler ''Afili Aşk var mı yok mu, 29 Şubat Afili aşk neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Afili Aşk dizisinin yeni bölüm yayın takvimi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 17:36
Afili Aşk var mı yok mu? 29 Şubat Afili aşk neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinin 29 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Afili Aşk 29 Şubat Cumartesi günü var mı yok mu?

Suriye’nin İdlib kentinde 34 askerimizin hava saldırısı sonucunda şehit olmasının ardından Afili Aşk yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Televizyon kanalları dizi ve eğlence programlarını ekranlara getirmiyor.

Afili Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Afili Aşk dizisi 29 Şubat günü ekranlara gelmedi ve 7 Mart Cumartesi günü yeni dizi Hizmetçiler yayın hayatına başlayacak. Afili Aşk dizisi bunun için gün değişikliğine gitti ve dizi artık Perşembe günü ekranlara gelecek. Bu bağlamda herhangi bir problem olmaması halinde dizi yeni bölümüyle 5 Mart Perşembe günü izleyicilerle buluşacak.

Son Güncelleme: 29.02.2020 17:36
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