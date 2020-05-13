Ah Nerede filmi konusu ve oyuncuları

Televizyon kanaları korona virüs salgını nedeniyle dizi ve programlarına ara verdi. Verilen aranın ardından kanallar eski filmleri yayınlayarak boş saatleri doldurmaya başladı. Son günlerde birçok Yeşilçam filmi yeniden yayınlanmaya başladı.

Ah Nerede filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

Star TV ekranlarında bu akşam Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Ah Nerede filmi yayınlanacak. Filmde Yeşilçam’ın efsane olmuş isimler yer alıyor. Ah Nerede filminde 3 erkek kardeşten biri olan çapkın Ferit ve kardeşlerinin komik hikayeleri anlatılıyor. Ferit çapkınlığını Zehra adından bir kıza aşık olarak bir kenara bırakır ancak Ferit’in geçmişi onun peşini bırakmaz. Bu süreçte yaşananlar herkesi kahkaha tufanına sokuyor.

Film 1975 yılında İstanbul’un Levent ilçesinde çekilmiştir.

Ah Nerede filmi konusu

Filmde İstanbul’a okumak için gelen 3 erkek kardeşin hikayesi anlatılıyor. Bu üç erkek okullarını ihmal ediyor. Bu erkek kardeşlerden biri olan Ferit çapkınlığıyla ortaya çıkıyor. Ancak Ferit Zehra adından bir kıza aşık olup çapkınlığı bırakıyor. Ancak eski hayatı Ferit’in peşini bırakmaz. Ferit aşık olduğu kızı ikna etmekle uğraşırken bir de ski sevgilileriyle uğraşmak zorundadır. Filmde üç erkek kardeşin anne ve babası oğullarını ziyarete gelir ve işler iyice çığırından çıkar.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 14:55