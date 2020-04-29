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Aladdin dizisi oyuncuları ve konusu

Hint dizisi Aladdin’in konusu ve oyuncuları merak edilen konulardan biri olarak internet üzerinde araştırılmaktadır. Bu yazımızda Aladdin dizisi oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılara yer verdik. İşte Aladdin dizisi ile ilgili merak edilenler…

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:31
Aladdin dizisi oyuncuları ve konusu

TV360 ekranlarında yayınlanacağı ifade edilen Hint dizisi Aladdin ile ilgili araştırmalar başladı. Hindistan’da milyonlarca kişi tarafından izlenen ve sevilen Aladdin dizisinin Türk televizyonlarında da yayınlanmaya başlayacak olması üzerine izleyiciler diziyle ilgili araştırmalarına başladılar.

Aladdin Dizisi Konusu

Dizinin konusuna bakıldığında haksızlıktan nefret eden Aladddin’in bu sebepten devam olarak yargılanması ve prenses Yasemin’e aşık olması ardından başına gelenler ile meşhur lambayı bulması ve hayatının nasıl değiştiği anlatılmaktadır. Dizi 2018 senesinde yayınlanmaya başlamış ve 3 sezon boyunca yayınlanmıştır. Halen yayınlanan Aladdin dizisi Hindistan’da Sab TV’de izleyici karşısına geçmiştir. 23 dakikalık bölümleri ile yayınlanan dizinin şu ana dek 422 bölümü yayınlanmıştır.

Aladdin Dizisi Oyuncuları

  • Siddharth Nigam, 2000 doğumlu başarılı oyuncu dizide Aladdin rolünü canlandırmaktadır.
  • Avneet Kaur, 2001 senesinde doğan oyuncu dizide Prenses Yasemin’i canlandırmaktadır.
  • Aamir Dalvi, 1975 doğumlu olan başarılı oyuncu dizide Zafar karakterine hayat vermektedir.
  • Smita Bansal, 1978 senesinde doğan güzel oyuncu dizide Ruhsaar karakterini canlandırıyor.
  • Vikas Grover, 1989 senesinde doğan oyuncu Aladdin dizisinde Güldaban karakteriyle izleniyor
  • Gulfam Khan, 1972’de doğan başarılı oyuncu dizide Nazneem karakteri ile görülüyor.
  • Badrul Islam, başarılı oyuncu Aladdin dizisinde Mustafa karakteri ile karşımıza çıkıyor.
  • Raashul Tandon, 1986 doğumlu oyuncu dizide sihirli lambanın cini olarak izleniyor.
  • Praneet Bhat, 1980’de doğan başarılı oyuncu dizide Aladdin’in cinini oynuyor.
  • Debina Bonnerjee,
  • Sonal Bhojwani,
  • Krishang Bhanushali

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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:31
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