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Alef 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Blu TV Alef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alef 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Blu Tv Alef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Mistik bir polisiye türünde olan Alef dizisi büyük ilgi gördü. Başrollerinde önemli sanatçıların yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyenler tarafından merak ediliyor. Alef dizisinin 5.bölümü 1 Mayıs Cuma günü BluTv ve FX'te yayınlanacak.

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:22
Alef 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Blu TV Alef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alef Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman? Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

BluTv platformunda yayınlanan ve büyük ilgi gören Alef dizisinin başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor. Dizi mistik bir polisiye dizisi ve konusu ile dikkatleri çekmeyi başardı.

Dizi İstanbul’da bulunan bir cesetle başlayan cinayet soruşturmasını anlatıyor. Osmanlı ve islam tarihinden esintilerle işlenen bu cinayeti çözebilmek için Settar ve Kemal’in yolları Yaşar adında bir öğretim görevlisi ile kesişiyor. Alef dizisi 8 bölümden oluşan ilk sezonu ile BluTv platformunda yer alacak.

Dizinin yeni bölümleri Cuma günleri yayınlanmaktadır. FX ve BluTv de ortak yayınlanan dizinin 5.bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizi 1 Mayıs Cuma günü 5.bölümü ile FX ve BluTv de izleyici ile buluşacak.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 18:22
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