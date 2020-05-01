Alef 6. bölüm ne zaman? Alef yeni bölümde neler olacak?

BluTV ile FX ortak projesi Alef, Kenan İmirzaıoğlu, Ahmet Mümtaz Saylan ile Melisa Sözen’i başrolde bir araya getiriyor. Yolculuğuna devam eden Alef dizisinin 6. bölümü merakla araştırılmaya başlandı.
Alef dizisi 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Son Güncelleme: 01.05.2020 18:30