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Alef 6. bölüm ne zaman? Alef yeni bölümde neler olacak?

BluTV ve FX ortak yapımı Alef 6. bölümü ne zaman ve Alef yeni bölümde neler olacak sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Alef dizisi yeni bölümü ile ilgili merak ettikleriniz.

01 Mayıs 2020 Cuma 18:30
Alef 6. bölüm ne zaman? Alef yeni bölümde neler olacak?

BluTV ile FX ortak projesi Alef, Kenan İmirzaıoğlu, Ahmet Mümtaz Saylan ile Melisa Sözen’i başrolde bir araya getiriyor. Yolculuğuna devam eden Alef dizisinin 6. bölümü merakla araştırılmaya başlandı.

Alef dizisi 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

BluTV ve FX üzerinden Alef’in yeni bölümü 1 Mayıs 2020 Cuma saat 21.30’da yayınlanacak. Cinayet dizisi olan Alef, Emin Alper yönetmenliğinde izleyicilerle buluşuyor. İstanbul Boğazı’ndaki cesetten sonra yaşanan cinayetlerin gizemini belirlemeye çalışan iki dedektifin hikayesini anlatan Alef dizisinde, Kemal ve Settar cinayeti çözmeye çalışmaktadır. Bu süreçte sinemalarda Profesör Yaşar Hanım’ın babasıyla bir bağ belirlenir. Kemal işin içine girer ve öte yandan Yaşar ve Kemal arasında da bir duygusal bağ kurulmaktadır.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 18:30
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