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Alef 6.bölümde neler olacak? Alef 6. Bölüm fragmanı ve özeti

Alef 6.bölümde neler olacak? Alef 6.bölüm fragmanı ve özeti yayınlandı. BluTv ve FX kanallarında yayınlanan ve mistik bir polisiye türünde olan Alef dizisi ilk bölümleri ile büyük beğeni kazanmayı başardı. 6.bölümde neler olacağı heyecanla bekleniyor.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:16
Alef 6.bölümde neler olacak? Alef 6. Bölüm fragmanı ve özeti

BluTV ve FX kanallarında yayınlanmaya başlayan ve büyük beğeni kazanan Alef dizisi 6.bölümünü yayınlayacak. Kenan İmirzalioğlu, Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrolleri paylaştığı Alef dizisi 5 bölüm yayınladı. Cuma akşamları 21.30’da BluTv ve FX kanallarında yeni bölüm yayınlayan dizinin konusu da oldukça ilgi çekti.

Mistik bir polisiye hikayesinin anlatıldığı Alef dizisinde 5.bölümde Kemal ve Settar kavga etmişti. Settar’ın kendi başına hareket etmesi Kemal’i kızdırdığı için ikili kavga etti. Peşlerinde oldukları bir soruşturmayı beraber yürüten ikili bu kavgadan sonra soruşturmayı ayrı ayrı yürütebilir. 6.bölümünü yayınlayacak olan dizi heyecanla bekleniyor.

Dizide Yaşar karakteri son bölümlerde öne çıkmaya başladı. Özellikle sürekli boynundaki kolyenin gösterilmesi de izleyiciyi meraklandırmaya başladı. Yaşar karakterinin eski eşinin katil olabileceği de sosyal medyada konuşulmaya başlandı. 6.bölüm tanıtımında söylenen ‘’İnsanın maddesi kainattan bir haber verir.’’ Seyirciyi heyecanlandırdı.

Alef 6.bölümü ile Cuma akşamı saat 21.30’da BluTV ve Fx kanallarında!

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:16
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