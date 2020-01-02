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Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!

Yeni sezonun en merak edilen dizilerin Alef’ten yeni detaylar geliyor. Blu TV ekranlarında yayınlanacak Alef dizisi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı. İlk tanıtımı ve dizi hakkında merak edilenler haberimizde.

02 Ocak 2020 Perşembe 02:31
Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!

İzleyicilerin merakla beklediği Alef dizisinden ilk tanıtım geldi. Dizi film platformu Blu TV’de yayınlanacak olan dizi yeni yılın en merak edilen dizilerinin başında geliyor. İşte merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı.

 

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı dizide İmirzalıoğlu’na Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen gibi başarılı oyuncular eşlik edecek. Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini Emin Alper yapıyor. Merakla beklenen dizinin çekimleri Ekim ayında başlamıştı.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:31
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