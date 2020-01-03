Alef dizisi konusu ve oyuncuları! Alef dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrolünü üstlendiği Alef dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. BluTV ve FX için hazırlanan Alef dizisinde İmirzalıoğlu dedektif rolünde ve gizemli bir cinayetin izlerini araştırırken görülüyor.

Alef ne demektir?

Alef dizisinin konusu ne?

Alef, İbrani alfabesinin ilk harfidir ve sayısal değeri 1’dir. Ses değeri olmamakla birlikte, ünlü harfleri ifade eden noktalama işaretleriyle sesini alır. Noktalamalara göre genellikle ‘’A’’ ve ‘’E’’ olarak okunsa da ender olarak da ‘’O’’, ‘’U’’ ve ‘’İ’’ olarak da okunmaktadır.

Emin Alper’in yönetmenliğini üstlendiği Alef dizisi; diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet ediyor. 2020 yılının ilk yarısında yayınlanması hedeflenen diziyi Emre Kayış kaleme aldı. Sekiz bölümden oluşacak polisiye dizisi İstanbul Boğazı’ndaki bir cesedin bulunmasıyla çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeyi amaçlayan iki dedektifin hikayesini anlatıyor. Osmanlı Devleti ve İslam Tarihi’nden de izleri bulunduran Alef dizisi, gizemli unsurlarla izleyicileri içerisine sürükleyecek. Dedektif Kemal karakterine Kenan İmirzalıoğlu ve tecrübeli dedektif Settar’a ise Ahmet Mümtaz Taylan hayat verecek. Bir üniversitede öğretim görevlisi Yaşar (Melisa Sözen)’in de cinayet vakalarının peşine düşeceği Alef büyük bir ilgi uyandırmayı başardı.

Alef fragmanı