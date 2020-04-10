İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Alef' dizisi tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Beklenen dizi, Alef yayınlanmaya başladı. Dizinin ilk bölümünü izleyemeyenler, Alef dizisinin tekrarları ne zaman yayınlanacak diye araştırmaya başladı. İşte, detaylar…

10 Nisan 2020 Cuma 19:25
Alef' dizisi tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Uzun zamandır heyecanla beklenen Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisi Alef, yayın hayatına başladı. FX ve BluTV üzerinden yayın hayatına başlayan dizinin tekrar bölümlerinin ne zaman olacağı merak konusu oldu.

May Production'ın yapımcılığını, Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaşıyor. Alef’in bu haftaya özel iki bölümü birden yayınlanacak. FX'te sansürlü olarak yayınlanacak dizinin sansürsüz versiyonu ise BluTV üzerinden izlenebilecek.

Alef’in  FX'teki tekrar tarihleri ve saatleri şu şekilde:

10 Nisan Cuma - 23.20 - 00.15

11 Nisan Cumartesi - 22.30 - 23.25 / 01.15 - 02.10

12 Nisan Pazar - 21.30 - 22.25 / 00.40 - 01.35

13 Nisan Pazartesi - 22.20 - 23.15 / 01.15 - 02.10

14 Nisan Salı - 23.10 - 00.05

15 Nisan Çarşamba - 00.50 - 01.45

16 Nisan Perşembe - 22.30 - 23.25

 

Bir dünya haber burada! Son dakika haberleri anında telefonunda. Mobil uygulamamız burada! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak haberlerin tarafsız kaynağını Instagram’da da gözünün önünde tutmak istiyorsan, bizi Instagram’da takibe başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Sıcak haberleri oku, okurların yorumlarını incele, kendi fikirlerini paylaş! Haberport Facebook Grubuna katılarak, haberin kaynağında sen de yerini al! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Artık sıcak haberleri Twitter’da da görüntüleyebilirsin! Haberport Twitter hesabını hemen takibe al, gelişmeleri önce sen öğren. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 10.04.2020 19:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yayından kaldırılan programı hakkında Müge Anlı’dan açıklama geldi
Yayından kaldırılan programı hakkında Müge Anlı’dan açıklama geldi
Survivor 2020’de ünlüler gönüllüler adası birleşme partisi ne zaman?
Survivor 2020’de ünlüler gönüllüler adası birleşme partisi ne zaman?
Kanal D 2. Sayfa neden yayınlanmadı, neden yok? 2. Sayfa yeni yayın günü ne zaman, bitti mi?
Kanal D 2. Sayfa neden yayınlanmadı, neden yok? 2. Sayfa yeni yayın günü ne zaman, bitti mi?
Survivor 2020'de birleşme partisinde neler olacak? Birleşme partisi sonrası takımlar karışacak mı?
Survivor 2020'de birleşme partisinde neler olacak? Birleşme partisi sonrası takımlar karışacak mı?
Doktorlar dizisi tekrarları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Doktorlar dizisi saat kaçta yayınlanacak?
Doktorlar dizisi tekrarları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Doktorlar dizisi saat kaçta yayınlanacak?
Kim milyoner olmak ister uzmana sor nedir? Kim Milyoner Olmak İster artık seyircisiz!
Kim milyoner olmak ister uzmana sor nedir? Kim Milyoner Olmak İster artık seyircisiz!

Popüler Haberler

Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
İnternet üzerinden E-Devlet ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
E-Devlet ücretsiz maske siparişi nasıl verilir, şartları neler, kaç tane hakkımız var?
Kredi taksit ödemeleri ve kredi kartı borçları erteleme yapan bankalar listesi
Bankaların 10 Bin TL’lik Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman sonuçlanacak?
Merkez Bankası paraları izole ederek piyasaya sürüyor!
Gelirim yok çalışmıyorum devlet yardım yapar mı? Geliri olmayana devlet yardım başvuru şartları
Ferhat Göçer doktorluğa geri mi dönüyor?
Kiracılar kira ödemelerini Koronavirüs salgını nedeni ile yapmazsa ne olur? Kira borçları ertelenecek mi?
Survivor 39.Bölüm fragmanı 7 Nisan Salı 2020
Sokağa çıkma yasağında toplu taşımalardan hangileri çalışacak?
Vatandaşlardan hükümete 0,79 Faiz 6 Ay ödemesiz ve gelir şartsız kredi ve yapılandırma desteği beklentisi
Halkbank 6 Ay geri ödemesiz 25 Bin TL Korona esnaf kredisi hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.