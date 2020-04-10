Alef' dizisi tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Uzun zamandır heyecanla beklenen Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisi Alef, yayın hayatına başladı. FX ve BluTV üzerinden yayın hayatına başlayan dizinin tekrar bölümlerinin ne zaman olacağı merak konusu oldu.

May Production'ın yapımcılığını, Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaşıyor. Alef’in bu haftaya özel iki bölümü birden yayınlanacak. FX'te sansürlü olarak yayınlanacak dizinin sansürsüz versiyonu ise BluTV üzerinden izlenebilecek.

Alef’in FX'teki tekrar tarihleri ve saatleri şu şekilde:

10 Nisan Cuma - 23.20 - 00.15

11 Nisan Cumartesi - 22.30 - 23.25 / 01.15 - 02.10

12 Nisan Pazar - 21.30 - 22.25 / 00.40 - 01.35

13 Nisan Pazartesi - 22.20 - 23.15 / 01.15 - 02.10

14 Nisan Salı - 23.10 - 00.05

15 Nisan Çarşamba - 00.50 - 01.45

16 Nisan Perşembe - 22.30 - 23.25

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