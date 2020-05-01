Alef'in 5. bölümde neler olacak?

Blu TV’de başlayan Alef dizisi bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak. Alef dizisinin 5. Bölümü 1 Mayıs Cuma akşamı saat 21:30’da ekranlara gelecek. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın rol aldığı Alef dizisinin 5. Bölümünde neler olacağı merak ediliyor.

Mistik polisiye türündeki dizinin 5. Bölümünde Kemal ve Settar, katilin bu cinayetlerle ilgili nasıl bir motivasyonu olduğunu çözmeye çalışacak. Katili anlamaya çok yakın olan bu iki dedektif, son olarak öldürülen Abdullah Ceren’in iki sene önce satın almak istediği bir bina yüzünden tehdit edildiğini öğrenecek. Billur ise bu binada normal şeylerin olmadığına dair bir ipucu bulacak. Bu ipucu Kemal için çok önemliyken Settar bu ipucunu önemsemeyecektir.

Billur’un bulduklarının ardından seri katilin motivasyonu konusunda fikirler yürütmeye başlayan Kemal, bu konuda Settar’ı ikna edemez. İş yapma konusunda bir türlü anlaşamayan ikili, ilk defa tartışmaya başlar.

Alef dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 21:30’da Blu TV’de yayınlanacak.

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