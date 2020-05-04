Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?

Koronavirüs salgını sebebiyle dizilerin yeni bölümlerinin çekilemediği bu dönem içinde kanallar eski dizilerin bölümlerini yayınlama yoluna gitti. Star TV’de yayınlanan eski dizilerden biri de Aramızda Kalsın dizisi oldu. Deneyimli oyuncu kadrosu ile beğenileri toplayan Aramızda Kalsın dizisi hakkında izleyicilerin araştırmaları başladı.

Oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Gökçe Bahadır, Caner Cindoruk, Binnur Kaya ve Fatih Artman gibi önemli isimlerin yer aldığı Aramızda Kalsın dizisinde ayrıca Muhteşem Yüzyıl dizisinde tanıdığımız Şehzade Cihangir Aybars Kartal Özson ile Mihrimah Sultan’ın çocukluğunu oynayan Melis Mutluç da bulunuyorlar. Dizide Uğur Yücel Bahattin, Binnur Kaya Hüsne, Gökçe Bahadır Yadigar ve Caner Cindoruk ise Civan karakterini canlandırıyorlar.

Dizinin teknik bölümüne geçildiğinde yapımcılığını TMC- Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Hatice Memiş’in yaptığı ve senaryonun ise Selin Tunç tarafından yazıldığı görülüyor.

Aramızda Kalsın Dizisi Konusu

Aramızda Kalsın dizisinde Antepli iki çocuk annesi Yadigar’ın evliliğinin 12. Senesinde büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu durum karşısında iki çocuğuyla beraber evi terkeden Yadigar İstanbul’a gider. Burada Hüsne ve Bahattin Celepoğlu’nun yanına gidecektir. Onların en büyük sıkıntısı ise batmak üzere olan dükkanın kaderini değiştirmektir. Bu süreçte Hüsne’nin tek umut kaynağı seneler önce İtalya’ya gitmiş kardeşi Civan’dır. Bu sırada Civan’da bir iş için İstanbul’a gelmiştir. Civan her ne kadar İstanbul’a geldiğinin ailesi tarafından bilinmesini istemezse de, ailesi onun geldiğini öğrenir ve Yadigar’ın da olaya dahil olmasıyla ortaya komik bir hikaye çıkar.

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