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Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? 1 Mayıs Cuma Arka Sokaklar var mı?

Arka Sokaklar dizisi çekimlere yeniden başlama kararı almıştı. İzleyiciler alınan bu karar sonrası Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı, 1 Mayıs Cuma Arka Sokaklar var mı sorularını gündeme getirdi. İşte Arka Sokaklar dizisi hakkında merak edilenler…

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:00
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? 1 Mayıs Cuma Arka Sokaklar var mı?

Korona virüs salgını nedeniyle diziler çekimlerine ara vermişti. Ara veren dizilerden biri de Arka Sokaklar dizisiydi. Dizinin yapımcısı Erler film Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine yeniden başlanacağını duyurdu.

Arka Sokaklar dizisi geçen hafta tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Ancak dizi 1 Mayıs Cuma günü 550.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 14 yıldır ekranlardaki yerini koruyan dizide Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Korona virüsü nedeniyle çekimleri verilen aranın ardından dizi çekimlere yeniden başlama kararı aldı. Son gelen haberlere göre 1 Mayıs Cuma günü Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ekranlarda olacak.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 18:00
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