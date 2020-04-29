Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? 1 Mayıs Cuma Arka Sokaklar var mı?

Korona virüs salgını nedeniyle diziler çekimlerine ara vermişti. Ara veren dizilerden biri de Arka Sokaklar dizisiydi. Dizinin yapımcısı Erler film Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine yeniden başlanacağını duyurdu.
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Son Güncelleme: 29.04.2020 18:00