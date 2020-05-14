14 sezondur ekranlardaki yerini koruyan dizinin bu hafta yayınlanacak 552. Bölümünde sağlık personeli olan bir kadının ev sahibi tarafından istenmemesi sonrası yaşanan olaylar anlatılacak. Bu hafta yayınlanacak yeni bölümde halkın sağılığı korumak için gece gündüz çalışan sağlık personelinin başına gelen olaylar anlatılırken, korona virüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Hüsnü Çoban’ın başına gelenler anlatılacak.Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32
Arka Sokaklar dizisinde koronavirüs alarmı
Arka Sokaklar dizisinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde korona virüs işlenecek. Bu hafta yayınlanacak 552. bölümde sağlık personellerinin yaşadığı zorluklara değinilirken, ekibin en eski üyelerinden Hüsnü Çoban’a korona virüs şüphesi koyulacak. Dizinin yeni bölümünde olacaklar haberimizde…
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