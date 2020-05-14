Arka Sokaklar dizisinde koronavirüs alarmı

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde korona virüs işlenecek. Dizide tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle ilgili sahnelere yer verilecek. Dizi korona virüs nedeniyle çekimlerine ara vermiş ancak geçtiğimiz günlerde çekimlerine yeniden başlamıştı.

14 sezondur ekranlardaki yerini koruyan dizinin bu hafta yayınlanacak 552. Bölümünde sağlık personeli olan bir kadının ev sahibi tarafından istenmemesi sonrası yaşanan olaylar anlatılacak. Bu hafta yayınlanacak yeni bölümde halkın sağılığı korumak için gece gündüz çalışan sağlık personelinin başına gelen olaylar anlatılırken, korona virüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Hüsnü Çoban’ın başına gelenler anlatılacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32