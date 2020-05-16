Dizinin başarılı isimlerinden Ozan Güven’in canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteri suçlarla gün içerisinde yakın temasta bulunmuştur. Akşam evine gelen Hüsnü Komiser kendisini iyi hissetmemeye başlar. Ertesi gün Hüsnü Komiser nefes darlığı çekmeye başlar. Ailesi Hüsnü Komiseri hastaneye gitmesi yönünde ikna etmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Tekin Mesut Komisere haber verir ve Mesut Hüsnü’yü hastaneye götürür. Hüsnü Komiserin test sonucu pozitif çıkar.Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 19:56
Arka Sokaklar dizisinin 552. bölümünde Hüsnü Çoban koronavirüse yakalandı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 552. bölümüyle dün akşam yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Hüsnü Çoban korona virüse yakalandı. Arka Sokaklar dizisinin 552. bölümde olanlar haberimizde…
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