Arka Sokaklar dizisinin 552. bölümünde Hüsnü Çoban koronavirüse yakalandı

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar korona virüs salgını sürecinden çekimlerine yeniden başladı. Dizi dün akşam 552. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan bölümde gündemin bir numaralı konusu olan korona virüs işlendi.

Dizinin başarılı isimlerinden Ozan Güven’in canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteri suçlarla gün içerisinde yakın temasta bulunmuştur. Akşam evine gelen Hüsnü Komiser kendisini iyi hissetmemeye başlar. Ertesi gün Hüsnü Komiser nefes darlığı çekmeye başlar. Ailesi Hüsnü Komiseri hastaneye gitmesi yönünde ikna etmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Tekin Mesut Komisere haber verir ve Mesut Hüsnü’yü hastaneye götürür. Hüsnü Komiserin test sonucu pozitif çıkar.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 19:56