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Arka Sokaklar Nadya diziye veda ediyor! Wilma Elles Arka Sokaklardan neden ayrılıyor?

Arka Sokaklar dizisinde flaş ayrılık! Kanal D’nin uzun soluklu dizisinde bir isim diziye veda edecek. Hangi oyuncu Arka Sokaklar’a veda ediyor diye soranlar için işte, detaylar…

04 Mart 2020 Çarşamba 23:28
Arka Sokaklar Nadya diziye veda ediyor! Wilma Elles Arka Sokaklardan neden ayrılıyor?

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır izleyici ile buluşan Arka Sokaklar dizisinde ayrılık yaşanacak. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Merve Oflaz, Oya Akar gibi isimlerin yer aldığı ve 14 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinden ayrılık haberi geldi.

Diziye konuk oyuncu olarak eklenen ve 18 bölüm boyunca dizi de rol alan Wilma Elles’in diziden ayrılacağı iddia edildi. Arka Sokaklar dizisinde Nadya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Wilma Elles diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisi 6. Mart Cuma akşamı saat 20.00’de 545. yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Arka Sokaklar 544. Bölüm Özeti

Saldırıya uğrayan Avukat Nedim’in, hamile olan eşi Aydan ve kanındaki bebeğinin durumu kritik bir haldedir. Avukat Nedim ile eşi Aydan rutin doktor kontrolü çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Nedim iyi durumdadır; ancak, Aydan yaralıdır. Hemen ameliyata alınır. Aydan’ın, birçok yerinden kurşun yarası vardır. Bebeğin ve kendisinin durumu kritiktir. Bu sırada yeni bir narkotik polisi tayini olmuştur. Bu kişi Aslı adında yeni biridir. Aslı, İstanbul’a ekibiyle birlikte tayin olmuştur ve Engin Müdür’e emanet edilir.

Ekip kılık değiştirerek villa soygunu yapan bir çetenin peşine düşer. Nergis adında yabancı genç bir kız kaçırılmıştır. Bir villada hizmetçilik yapan Nergis’e ulaşılır ve çalıştığı evdeki aileye yapılan soygun anlattırılır. Soygunu gerçekleştiren Cemil ile Dursun’un sistemi, lüks villaların hizmetçilerini kaçırıp kasa şifresi gibi bilgileri öğrenerek sorgun gerçekleştirmektir.

Ekip bu operasyon için kusursuz bir plan gerçekleştirir ve operasyonun başkahramanları Hüsnü ile Ezgi’dir. Hüsnü villanın sahibi playboy bir adam rolüne, Ezgi de evin hizmetçisi rolüne bürünür.

Arda, görev başındadır. Bu sırada Şükran’dan telefon gelir. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelmiştir ve boşluğu vardır. Arda ile görüşebilecekleri başka zaman da yoktur. Arda ekip arkadaşlarından bu konuda yardım ister. Bu durum komik bir hal almıştır.

Wilma Elles Kimdir?

18 Ekim 1986 tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde dünyaya geldi. Alman vatandaşıdır. 34 yaşındaki oyuncu Terazi burcudur. Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. 10 yaşından beri okulda tiyatro oyunlarında oynadı. Oyunculuk, müzik ve dans dersleri aldı. Babası büyükelçi olduğu için pek çok şehir gezen Elles altı dil biliyor.

2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 yılından Türk Usulü , "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde görev almıştır. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı. Ve böylece geniş kitlelerce tanındı. 2012 yılında çekilen “Çanakkale Çocukları” sinema filminde rol aldı.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:28
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