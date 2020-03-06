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Arka Sokaklar Nadya neden yok? Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden Arka Sokaklar dizisinde yaşanan ayrılığın asıl gerçeği ortaya çıktı. Peki, Arka Sokaklar Nadya neden yok? Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte detaylar...

06 Mart 2020 Cuma 06:30
Arka Sokaklar Nadya neden yok? Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı?

Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz Cuma akşamı 544. bölümü ile Kanal D ekranlarına geldi. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 544. son bölümünde ise; asayiş şube ekibi villa soygunundan aranan çeteye baskın yapmak için harekete geçtiler. Vatandaşlar Arka Sokaklar Nadya neden yok? sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Peki, Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte, Arka Sokaklar dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Arka Sokaklar dizisinde Nadya neden yok?

Arka Sokaklar dizisinin 6 Mart Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümünde Nadya karakterinin ne işler yaptığını anlamak için uğraşan Engin müdür Nadya ile ilgili şaşırtacak bilgiler öğrenecek.

Birsen Altuntaş, Arka Sokaklar dizisinde yer alan Nadya'nın 547. bölüme kadar devam edeceği ve 547. bölümünün ardından diziye veda edeceğini açıkladı. Yapılan hesaplamalara göre Nadya karakteri dizide yalnızca 18 bölüm rol almış oluyor. 

Arka Sokaklar 545. yeni bölüm fragmanı!

Mesut, ailesinin intikamını almaya çalışan Avukat Nedim'e engel olmak için planlar yapıyor!

Avukat Nedim Bey, uyuşturucu çetesi tarafından öldürülmüş olan ailesinin acısını yaşamaya devam ediyor. Ailesinin ölümünün ardından intikamını almak isteyen Avukat Nedim, illegal yollara bulaşarak yasak işler yapmaya başlar. Mesut ise Avukat Nedim'in hallerinden şüphelenir ve takip eder. Nedim ise Mesut'un amacını yaptığı takiplerden dolayı anlar. Mesut, Avukat Nedim'e engel olmaya çalışır. Nedim ise almış olduğu karar karşısında kararlıdır ve Mesut'u dinlemez. 

Narkotik Şube'ye ise yeni atanmış olan Aslı Müdür'ün de uyuşturucu şebekesi ile yakından bir bağlantısı olduğu öğrenildi. Aslı Müdür onlara uyuşturucu konusunda yardım ediyor. 

Arka Sokaklar 545. yeni bölüm fragmanı

Son Güncelleme: 06.03.2020 06:30
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