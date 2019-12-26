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Arka sokaklar Zeliş öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Tarık yakalanacak mı, Zeliha kurtarılacak mıdır?

Kanal D’nin çok sevilen dizisi Arka Sokaklar’da izleyicileri şok eden olaylar yaşanıyor. Son bölümden sonra Tarık yakalanacak mı, Zeliha kurtarılacak mıdır, soruları internette en çok araştırılanlar arasına girdi. Yayınlanan yeni bölüm ile Arka Sokaklar Zeliş öldü mü, diziden ayrılıyor mu soruları da yanıt buldu.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:10
Arka sokaklar Zeliş öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Tarık yakalanacak mı, Zeliha kurtarılacak mıdır?

Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan efsanevi dizi Arka Sokaklar, 536. Bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Son bölümde izleyicileri hem çok şaşırtan hem de hüzne boğan sahneler yaşandı. Her bölümü ile heyecanlandıran dizide birkaç bölümdür Kurye Tarık fırtınası esiyor.

Kurye Tarık öldü mü?

Dizide Bülent ve Kurye Tarık arasında tartışma yaşanırken, Tarık Bülent’i vuruyor ve Zeliş tüm bu olaya tanıklık ediyor. Zeliş’in Kurye tarafından kaçırılması ardından İstanbul Emniyeti olayı öğreniyor ve Zeliş’i kurtarmak için operasyona başlıyor.

Operasyon başarılı sonuçlanıyor ve Kurye Tarık ölü ele geçirildiği sanılırken, aslında ölmediği ortaya çıkar. Adli Tıp kayıtlarıyla oynanmış ve Tarık ölü gösterilmiştir. Tarık’ın öldüğünü sanan Zeliha başına geleceklerden habersizdir.

Kurye Tarık ortaya çıkarak tekrar Zeliha’yı kaçırır..

27 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 537. Bölüm ile Zeliş’in akıbeti de belli olacak.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:10
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