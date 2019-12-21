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Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? Yüşra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? Kurye Zeliş'i öldürdü mü?

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da sular durulmuyor. Yayınlanan son bölümden sonra akıllara Yüşra Geyik Arka Sokaklar’dan ayrılacak mı sorusu geldi. Arka Sokaklar Zeliş öldü mü, Kurye Zeliş’i öldürdü mü sorularının yanıtı haberimizin devamında yer alıyor.

21 Aralık 2019 Cumartesi 13:07
Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? Yüşra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? Kurye Zeliş'i öldürdü mü?

Kanal D ekranlarında 9. Sezonuyla ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin 21 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü yayınlandı. 536. Bölümde izleyicileri üzüntüye boğan sahneler yaşandı. Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş’e neler olduğu izleyicileri oldukça meraklandırdı.

Kurye, ortağı Bülent ile büyük bir tartışma içerisine giriyor. Bu tartışmanın sonunda Kurye Bülent’i vuruyor. Hüsnü’nün kızı Zeliş ise tüm bu olaya tanık oluyor. Kurye’nin Zeliş’i fark etmesiyle bir kovalama başlıyor. Bu sırada Zeliş babası Hüsnü Çoban’ı arayarak yardım istiyor.

Hüsnü ve ekibi Zeliş’in yardımına koşuyorlar. Kurye, Zelişi yakalayarak onu boğuyor. Babası ve ekibi ise bu anlara çaresizlik içinde şahit oluyorlar.

Hüsnü ise yerde gördüğü kan izlerinden kızının ölmüş olabileceğini düşünüyor.

İşte yürekleri yakan o sahne:

Son Güncelleme: 21.12.2019 13:07
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