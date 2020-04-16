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Arka Sokakların Rıza babası Zafer Ergin yaş engeline takılarak setlere ara verdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan milyonların sevgilisi 'Arka Sokaklar' yeni bölümler için setlere start verdi. Dizinin Rıza babası Zefer Ergin ise koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş engeline takıldı. Ergin yeni bölümlerde bir süre yer almayacak.

16 Nisan 2020 Perşembe 18:50
Arka Sokakların Rıza babası Zafer Ergin yaş engeline takılarak setlere ara verdi

Yeni tip koronavirüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda neredeyse tüm diziler setlere ara verdi. Kanal D'de yayınlanan ve oldukça ilgiyle izlenen 'Arka Sokaklar' dizisi ise yeni bölüm çekimlerine başlamaya karar verdi. 

Arka Sokakların Rıza babası Zafer Ergin

Dizinin başrol oyuncularından olan ve dizide 'Rıza Baba' karakterine hayat veren Zafer Ergin yeni bölümlerde bir süre yer almayacağı açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı doğrultusunda 77 yaşındaki Ergin'in yaş sınırına takıldığı için yeni bölümlerde yer almayacağı bildirildi. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine yeni bölüm çekimlerine katılmayacak.

Arka Sokakların Rıza babası Zafer Ergin

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri çekme kararı sosyal medyanın en çok konuşulan konuşarından biri olurken kullanıcılar kararla ilgili ikiye bölündü. Birçok kullanıcı onlarca kişinin yan yana çalışmak zorunda kaldığı dizi setlerinde çekimlerin bu kadar erken başlamasından şikayetçi olurken bazı kullanıcılarda yeni çekim kararı için şikayette bulundular.

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Arka SokaklarSokağa çıkma YasağıRıza BabaZafer ErginYaş Engeli
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