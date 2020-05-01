İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Aşk 101 dizisi 2. sezon gelecek mi? Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanır?

Netflix orijinal Türk yapımı ''Aşk 101 dizisi 2. sezon gelecek mi ve Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanır?'' sorularının yanıtı ortaya çıktı. İşte Aşk 101 dizisi yeni sezonla ilgili merak ettikleriniz.

01 Mayıs 2020 Cuma 19:28
Aşk 101 dizisi 2. sezon gelecek mi? Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanır?

İlk sezonuyla 24 Nisan günü izleyicilerin karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Dizi 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyicilerle buluştu ancak yeni sezonun olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

Aşk 101 oyuncu kadrosu ve konusu

Aşk 101 dizisi, Netflix orijinal Türk yapımı olarak izleyicilerle buluştu. 8 bölümlük ilk sezonla ekranlara gelen Aşk 101 dizisinde öğretmenlerinin basketbol koçuna aşık olmasını sağlamak isteyen dördü isyankar ve biri önek öğrenci, aşk ve kendileri olma cesaretini öğrenmektedir. Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Aşk 101 dizisi Meriç Acemi tarafından kaleme alınıyor.

Aşk 101 dizisinde Kerem karakterine Kubilay Aka, Kemal karakterine Kaan Urgancıoğlu, Eda karakterine Alina Boz, Burcu karakterine Pınar Deniz ve Sinan karakterine ise Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor.

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Aşk 101 dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bir solukta izlenen dizinin yeni sezonunun olup olmayacağı henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezon kararı verilmesiyle birlikte çekimlerin başlayacağı tahmin edilirken, dizinin 2021 yılında ikinci sezonuyla yayınlanması bekleniyor.

 

Türkiye basınından kritik manşetler ve farklı ülkelerden haberler Haberport mobil uygulamasında! HEMEN İNDİR HABERSİZ KALMA!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport Twitter hesabını takibe al, gündemdeki tüm haberleri anında öğren! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 01.05.2020 19:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
2021 ödemeli Denizbank esnaf nefes kredisi kampanyası başvuruları şartları ve başvuruda istenen evraklar
E-devlet internet abonelik iptali işlemleri nasıl yapılır? İnternet abonelik iptali artık e-devlet üzerinden yapılacak!
Günlük Burç Yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba
Yemin Dizisi Pelin kimdir? Gerçek adı nedir? Bengü Gürses hakkında bilgiler
Fındık fiyatları ne kadar? 10 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Koronavirüs tedbirleri sonrası berberler, kuaförler, AVM'ler ve diğer iş yerleri ne zaman açılacak?
İş Bankası konut kredisi faiz oranları düştü! İş Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 0.95 ile örnek maliyet tablosu ve geri ödeme seçenekleri
Garanti BBVA 75.000 TL düşük faiz oranlı 75.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası
En uygun faizli ve vadeli bayram kredisini hangi banka veriyor?
Prof. Dr. Ramazan Ayvalı kimdir, kaç yaşında, nerelidir, ne mezunudur? İşte Prof. Dr. Ayvalı hakkında merak edilen bilgiler
Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.