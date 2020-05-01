Aşk 101 dizisi 2. sezon gelecek mi? Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanır?

İlk sezonuyla 24 Nisan günü izleyicilerin karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Dizi 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyicilerle buluştu ancak yeni sezonun olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

Aşk 101 oyuncu kadrosu ve konusu

Aşk 101 dizisi, Netflix orijinal Türk yapımı olarak izleyicilerle buluştu. 8 bölümlük ilk sezonla ekranlara gelen Aşk 101 dizisinde öğretmenlerinin basketbol koçuna aşık olmasını sağlamak isteyen dördü isyankar ve biri önek öğrenci, aşk ve kendileri olma cesaretini öğrenmektedir. Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Aşk 101 dizisi Meriç Acemi tarafından kaleme alınıyor.

Aşk 101 dizisinde Kerem karakterine Kubilay Aka, Kemal karakterine Kaan Urgancıoğlu, Eda karakterine Alina Boz, Burcu karakterine Pınar Deniz ve Sinan karakterine ise Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor.

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Aşk 101 dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bir solukta izlenen dizinin yeni sezonunun olup olmayacağı henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezon kararı verilmesiyle birlikte çekimlerin başlayacağı tahmin edilirken, dizinin 2021 yılında ikinci sezonuyla yayınlanması bekleniyor.

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